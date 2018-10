Brasil: O cano de uma arma Vs as páginas de um livro

Para além disso Bolsonaro tem revelado ou um desprezo ou uma profunda ignorância sobre questões económicas, de segurança social e mesmo de proteção ambiental chegando a referir a possibilidade de agregação do Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da Agricultura. Sendo a pecuária responsável por 65% do desmatamento da Amazónia isto seria uma licença para vender a floresta, o pulmão do mundo, a quem pagar mais? Este candidato desrespeita inclusive os direitos das comunidades indígenas, das mulheres, defende a liberalização do acesso às armas de fogo e promove o ódio e o medo entre humanos de raças e orientações sexuais diferentes num ambiente castrador do livre pensamento. E tudo isto sem debater abertamente as suas propostas com o outro candidato, frente a frente, proposta a proposta, programa versus programa.



É certo que o PT tem muito a explicar aos Brasileiros, tal como todos os restantes partidos da normativa política convencional, porém a escolha que Domingo se fará não será entre candidatos mas sim entre o medo e a esperança, entre o unilateralismo e o diálogo, entre a arma e o livro, entre o Fascismo e a Democracia.



Por cá, aguardamos esperançosos pela escolha final dos nossos sempre irmãos e irmãs Brasileiros.

No próximo domingo, dia 28, os brasileiros voltam às urnas para a segunda volta das eleições presidenciais. O debate tem estado altamente polarizado entre os dois candidatos Fernando Haddad (PT), professor, e Jair Bolsonaro (PSL), militar, espelhando a divisão ideológica que tomou conta do país desde o início da campanha.Debater a ideologia das certezas e do preto e branco, direita ou esquerda, conservador ou progressista, reflete um retrocesso civilizacional onde os muros, físicos e simbólicos, servem para enfraquecer as pessoas, as comunidades e o património natural deste planeta. Compreende-se que os brasileiros se sintam desamparados pela desigualdade extrema, os níveis de desemprego, a corrupção endémica e a violência epidémica, no entanto, um discurso que eleva a carga de intolerância para resolver estes problemas, como o de Bolsonaro, é uma ameaça real aos valores democráticos e suplanta o debate político de que modelo social e económico deve ter o Brasil nos próximos anos.Se se observarem as democracias mais consolidadas, vários destes problemas graves vão sendo resolvidos sem serem precisas as figuras do "Herói da Nação" com soluções fáceis para problemas complexos. Pelo contrário, a segurança e o estilo de vida que muitos imigrantes brasileiros veem procurar em Portugal e noutros países da Europa, resultam de um caminho em direção ao respeito pela multiplicidade e pela diversidade cultural e não pela implementação da ordem pela força.