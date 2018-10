O desgoverno Ecológico no Estuário do Sado

A administração do Porto de Setúbal pretende efetuar dragagens no leito do Estuário da Sado para garantir a entrada de embarcações de grande porte, um projecto que coloca em causa o sistema natural, a fauna local e a qualidade de vida das populações locais. Embora o Estudo de Impacte Ambiental evidencie uma inequívoca falta de sustentação científica, este mereceu o parecer positivo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).





Este é um facto político e não meramente técnico. A partir do momento em que estas dragagens não estão devidamente sustentadas em estudos confiáveis, em que o Estudo de Impacte Ambiental está claramente enviesado e, mais grave, que a APA o aprovou, passa a ser um problema não técnico, mas sim político.

Uma conduta governativa que, a concretizar-se, só vem reforçar que os ganhos económicos de curto prazo são privilegiados à custa da sustentabilidade ambiental, estando em causa o agravamento da situação dos golfinhos do Estuário do Sado. De acordo com os especialistas, as dragagens não foram suficientemente estudadas e podem colocar em causa a existência da areia das praias e as actividades turísticas da Península de Troia e da Arrábida.

O principal desafio do desenvolvimento sustentável é o tipo de mentalidade política disposta a tudo para defender as suas "quintas" e interesses mais imediatos. Exemplos como o do Aeroporto do Montijo, a actividade industrial no Rio Tejo, a agropecuária intensiva, a massificação do turismo nas cidades, as grandes barragens, a falta de estratégia para a independência energética dos cidadãos, as possibilidades de mineração em solo marinho e a prospecção de petróleo na costa são reveladores desta atitude perante o nosso principal e mais valioso património.

Para que se faça uma transição do jogo virtual da ecologia, que gera soundbites simpáticos, para uma realidade de compromisso entre empresas, governos, organizações não-governamentais e a sociedade civil, precisamos de uma acção coordenada colectiva gigante e de uma mudança efectiva na forma como se subjugam os interesses ambientais à economia. Sim precisamos de uma agenda radical ambientalista e não é por questões ideológicas é mesmo para seguir a ciência e as infelizes evidências do estado do planeta.

Especialistas já mostraram que as empresas altamente sustentáveis lucram mais. Como seria se tivéssemos um governo altamente sustentável?