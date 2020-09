Vem aí o Inverno

O tempo é de preparar o Inverno que aí vem. Este ano, mais do que nunca, é preciso concentrar todos os esforços na campanha de vacinação contra a gripe. Vivemos dias particularmente difíceis e incertos para não compreendermos a importância do processo de vacinação que se aproxima.

Numa altura em que tentamos acautelar, ou minimizar, os efeitos de uma segunda vaga da covid-19, é essencial mobilizar a população no sentido de compreender que vacinar-se contra a gripe é, no actual momento, um gesto de compromisso e responsabilidade colectiva. Todos nos recordamos dos cenários de caos vividos, ano após ano, em vários hospitais do País no pico da gripe sazonal: Urgências entupidas, equipas curtas, desgastadas e serviços apinhados. É fácil compreender que a repetição de um quadro destes, no próximo Inverno, numa altura em que o mundo ainda não conseguiu debelar a covid-19 , seria profundamente dramático. Não podemos correr esse risco.

Mobilizar a população para a importância da vacinação é, antes de tudo mais, ser capaz de explicar que este é um desígnio nacional. Gosto de olhar para o gesto de ser vacinado, agora, como um gesto de amor que destrói o medo, mas também como um acto de compromisso, de responsabilidade, segurança e solidariedade para com aqueles que nos rodeiam. Vacinar-se contra a gripe, no actual contexto, é proteger um Serviço Nacional de Saúde que tem de resistir ao próximo Inverno.

Já todos percebemos que não vai ser fácil, à primeira vista, distinguir um doente infectado pelo covid-19, de outro que está com gripe. Apenas a testagem nos permitirá fazer essa diferenciação. O problema é tudo aquilo que está a montante desse momento. É preciso evitar uma corrida aos serviços de saúde motivados pela gripe sazonal. A melhor forma de tentar contrariar essa possibilidade é, em primeiro lugar, vacinar os mais velhos, os doentes crónicos e os profissionais de saúde. É urgente proteger os mais vulneráveis. A protecção destes grupos significa a garantia de que o SNS consegue resistir melhor a um Inverno que se prevê atípico, mais exigente.

É por tudo isto que a próxima campanha de vacinação exige mobilização geral. A Ordem dos Enfermeiros está disponível para ajudar neste processo. Portugal sabe que pode contar com os enfermeiros. Cá estaremos, como sempre.