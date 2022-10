E os enfermeiros, pá?

O respeito deste Governo para com a nossa classe profissional está, do ponto de vista simbólico, patente no número de vezes que a palavra enfermeiro aparece em todo o OE: três, e todas elas para fins estatísticos, mas não só.

O Governo promete rever as carreiras, valorizar os profissionais da Saúde em funções e contratar novos. Para isso, inscreve no próximo Orçamento do Estado um aumento de menos de 3% nas despesas com pessoal, sendo a inflação prevista pelo mesmo Executivo (e vamos tentar acreditar, por mais difícil que seja) de 4%. Este artigo poderia acabar por aqui. Sobre credibilidade e verdade estamos conversados.