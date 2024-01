Torne-se um observador melhor

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Saber os significados dos gestos, movimentos e expressões faciais torna-se insignificante se não souber quando, como e o que observar, não só com os olhos mas também com o resto dos sentidos. Sabemos que recebemos as mensagens através dos nossos sentidos na medida de 87% através dos olhos, 9% dos ouvidos e 4% dos outros sentidos, mas não é por isso que devemos deixar de estar atentos ao que ouvimos, como as alterações do tom de voz, ou aos cheiros, para identificar o tipo de perfume que usa ou perceber que alguém mudou de perfume. A observação é como se de um músculo se tratasse, temos de a treinar para ficar mais forte e criar um método para a tornar mais eficaz.

Quero alertá-lo para, quando interpretamos a linguagem corporal, a tendência que temos para imaginar significados, muitas vezes com base em julgamentos predefinidos. Se gosta ou não de uma pessoa, isso não pode interferir na leitura da sua linguagem corporal; portanto, é fundamental que esteja consciente de todos os estereótipos, de forma a evitar preconceitos antes de iniciar a leitura da linguagem corporal.

Se observar uma pessoa com tatuagens e piercings e outra vestida com fato e gravata, em quem acredita mais? Qual o mais competente? O mais honesto?

Se optou por um dos estilos, caiu na armadilha inconsciente dos julgamentos predefinidos, porque nada nos estilos dá a certeza de honestidade, desonestidade, profissionalismo ou competência. Prefiro acreditar que é o resultado da educação, das experiências e do que lhe disseram que seria certo ou errado desde a infância. Às vezes, os preconceitos trabalham a nosso favor, outras podem funcionar contra. Não faça julgamentos predefinidos com base em experiências e crenças anteriores.

Observar e interpretar através de um só gesto pode dar-lhe uma leitura errada do que a outra pessoa sente ou intenciona, procure sempre observar um grupo de gestos (clusters), pelo menos um conjunto de três gestos ou posturas, para precisar um determinado comportamento, atitude ou intenção. Podemos estar mais confortáveis em pé com os braços cruzados sobre o peito, porque ainda não estamos totalmente confortáveis com a pessoa ou podemos simplesmente estar com frio. Não se surpreenda quando os outros o julgam por um simples gesto. Temos de ter muita atenção para não criarmos falsos julgamentos ou perceções erradas.

Quero dar-lhe um exemplo: «Quem não olha olhos nos olhos está a mentir.» Durante muito tempo, acreditou-se que desviar o olhar era sinal de mentira, e ainda hoje há quem acredite que quem não olha olhos nos olhos não é de confiança. Esta ideia é errada, no sentido em que o olhar olhos nos olhos é como uma luta invisível de domínio e submissão. As pessoas não olham nos olhos porque normalmente sentem algum desconforto ao fazê-lo, revelam alguma timidez e insegurança. Hoje, os mentirosos sabem que não olhar olhos nos olhos pode denunciá-los, por isso têm a tendência contrária, olham demasiadamente nos olhos e de uma forma fixa.

Para a leitura da linguagem corporal, o contexto é muito importante; desconsiderá-lo é algo que não pode fazer, porque a linguagem corporal é influenciada pelo contexto. Se fala com um amigo ou desconhecido, se está no local de trabalho, no café ou em casa, estes diferentes contextos influenciarão a forma como reagimos, como nos comportamos e movimentamos. O contexto é um conjunto de variáveis como o local onde se encontra, o tipo de relação existente com a pessoa com que interage, se é o chefe, um colaborador, os filhos… Dependendo do contexto, os mesmos sinais não verbais podem assumir significados totalmente diferentes.

Durante uma reunião de trabalho, alguém que está constantemente a olhar para o relógio poderá significar aborrecimento ou querer ir embora para atender um cliente importante. Não julgue, duvide e faça perguntas para encontrar o contexto correto e assim conseguir uma leitura mais eficaz.

É importante observar o comportamento-base, porque é a forma de comparar possíveis desvios de comportamento. Quando acontecem estas diferenças de comportamento, é sinal de que algo mudou, e deverá questionar o que foi, o que aconteceu à pessoa para mudar. As traições entre o casal são muitas vezes descobertas porque um dos elementos mudou o seu comportamento-base, levando a que outro suspeitasse e começasse a investigar. Não julgue, investigue mais.

Ao observar os sinais, não faça julgamentos, questione o porquê do sinal. O que aconteceu? O que disse ou está a dizer? Quem chegou ou abandonou o local? Qual terá sido o evento ou a situação que desencadeou o movimento, o gesto ou a expressão facial?

O poder da observação tem como objetivo ajudá-lo a reconhecer, de uma forma clara e rápida, os sinais não verbais mais importantes, sem cair em armadilhas da intuição, para conseguir interpretá-los e ajustá-los, o mais rapidamente possível, ao seu comportamento, à situação ou então alterar estratégias e assim alcançar os objetivos propostos.