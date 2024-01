Consegue decifrar este pequeno e estranho texto?





35T3 P3QU3N0 T3XTO 53RV3 4P3N45 P4R4 M05TR4R COMO A NO554 C4B3Ç4 CONS3GU3 F4Z3R CO1545 1MPR3551ON4ANT35! R3P4R3! NO 1N1C10 35T4V4 M415 COMPL1C4DO, M45 N3ST4 L1NH4 4 M3NT3 V41 D3C1FR4R O CÓD1GO QU453 4UTOM4T1C4M3NT3, S3M PR3C1S4R D3 P3N54R MU1TO, C3RTO? POD3 F1C4R ORGULHO5O! A SU4 C4P4C1D4D3 M3LH04OU! P4R4BÉN5! *





Mais crónicas do autor Há 36 minutos Decifrar e Conquistar Pessoas é para tod@s Lembra-se dos gestos que fez há cinco horas? Há dez minutos? E há dez segundos? Provavelmente não se lembra, porque 90% da linguagem corporal é inconsciente. Mostrar mais crónicas

Claro que conseguiu ler! O cérebro tem a capacidade fantástica de se adaptar a novos padrões e os decifrar. Observar consiste na procura destas pistas e na capacidade de formar padrões de investigação. Todos os dias recebemos demasiados sinais, mas nem todos os vemos. Como novo especialista em decifrar pessoas, terá de se treinar para detetar e interpretar quais os sinais que deve observar primeiro, quais os mais importantes e onde deve procurá-los.Como seria a sua vida se conseguisse ler e influenciar os pensamentos das outras pessoas?Se lhe oferecessem esse poder, aceitava?É este pensamento que me acompanha desde sempre. Durante a última década, procurei aproximar-me desta leitura de pensamentos e decidi aprender tudo sobre como decifrar pessoas com os maiores especialistas do mundo, desde especialistas em inteligência não verbal a ex-agentes do FBI, CIA, MOSSAD e M6, terapeutas, psicólogos e investigadores do comportamento humano. Sempre tive uma dose saudável de ceticismo conjuntamente com uma mente aberta quando exposto aos ensinamentos da ciência de decifrar pessoas.Sabia que dominar e controlar essa linguagem silenciosa, a arte de decifrar pessoas, dar-me-ia o poder de saber mais sobre as pessoas, sobre quais as suas motivações, os seus medos, intenções e os seus segredos mais profundos. Através da leitura dos sinais não verbais conseguia agora descobrir mais sobre os outros e ainda mais sobre mim, conseguia antecipar comportamentos, alterar estratégias de comunicação de acordo com o contexto, proteger-me de relações tóxicas com o objetivo de melhorar os resultados do meu dia a dia.«As palavras transmitem ideias. Os gestos, as posturas e as expressões faciais transmitem emoções. Se não existir congruência entre as palavras e os gestos, as posturas e as expressões faciais, não haverá congruência entre as ideias e as emoções.»O corpo reflete os pensamentos e traduz em gestos, posturas e expressões faciais os verdadeiros sentimentos das pessoas. Revela, ainda, a sua verdadeira personalidade, intenções, graus de ligação, emoções, interesses e até a posição que ocupam numa conversa. Não querer ver ou não dar importância a estes sinais do corpo é perder uma grande parte da mensagem mais verdadeira e secreta das pessoas.Sabia que emitimos sinais mesmo quando pensamos não o fazer e nem reparamos que adotamos comportamentos que nos denunciam de uma forma óbvia? Um aperto de mão demasiado apertado, um olhar intimidador, coçar a sobrancelha quando uma amiga lhe mostra o vestido novo ou levantar um ombro quando questiona um vendedor sobre um produto que quer comprar, todos estes sinais podem dar-lhe informações claras sobre as intenções das pessoas e levar a que, de uma vez por todas, não seja apanhado desprevenido.Todos nascemos a saber identificar expressões faciais, gestos e posturas subconscientemente e também estamos constantemente a aprender novas expressões, gestos e os seus significados, no entanto a vida quotidiana está cada vez mais rápida, exigente e preenchida com os telemóveis e os tablets e perdemos o interesse pelos pormenores, prestando somente atenção àquilo que é novo. Devido ao excesso de estímulos, muitos continuam a manter uma confiança quase cega no poder da perceção, daí a capacidade de comunicar e entender os outros ser mais desafiante.A linguagem corporal é utilizada há milhões de anos e está relacionada, principalmente, com o nosso sistema límbico e o reptiliano, as estruturas mais antigas do cérebro. Enquanto a linguagem verbal só surgiu há 40 mil anos e a escrita há 4000 anos, estas duas últimas formas de comunicação só foram possíveis através do desenvolvimento da complexa estrutura cerebral denominada neocórtex, a parte mais recente do cérebro, responsável pelo pensamento racional e consciente.Lembra-se dos gestos que fez há cinco horas? Há dez minutos? E há dez segundos?Provavelmente não se lembra, porque 90% da linguagem corporal é inconsciente.O cérebro inconsciente gere 90% de tudo o que faz, sem lhe dar conta disso, quer esteja acordado quer a dormir. Grande parte do que fazemos é inconsciente: as decisões, os gestos, a maneira de falar, andar, as expressões faciais e a postura são-nos como ditadas pelo inconsciente. Na maioria das vezes, nem nos damos conta das expressões faciais, dos gestos ou movimentos, que revelam o que realmente sentimos, quais as intenções ou as ações seguintes, o que torna as mensagens emitidas pelo corpo mais importantes, mais fiáveis e credíveis. Não acredite que não existem pistas, existem sempre pistas. O mais pequeno detalhe pode fazer a diferença.Agora, de uma forma simples, poderá saber e aproximar-se do que a pessoa sente ou quais as suas verdadeiras intenções, mesmo antes de o verbalizar. É importante antecipar as intenções antes de a decisão ser verbalizada, a linguagem corporal dá-lhe o poder da antecipação e evita que esteja em modo de reação.Todos os sinais que emitimos de uma forma não verbal, de forma consciente ou inconscientemente, revelam o que estamos a sentir, quais as nossas intenções ou ações seguintes. Ter conhecimento destes sinais, como os interpretar e otimizar, vão ser os maiores responsáveis pelo seu sucesso tanto na vida profissional, como na vida pessoal. A linguagem corporal é um dos fatores observados mais importantes na hora de decidir quem são escolhidos, quem é promovido e ainda acrescenta um encanto especial, conquistar a confiança dos outros, ajudando ainda a construir melhores relações familiares, sociais e profissionais.