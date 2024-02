O poder da primeira impressão

Julgamos as pessoas tão rapidamente que a nossa mente consciente nem sequer tem tempo de se envolver, o nosso cérebro questiona-se com base em comparações e em suposições, verificando se a pessoa é amiga, ameaça ou indiferente.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

«Nos primeiros quatro segundos é mais importante a aparência do que a competência.»

Conhecer alguém novo desperta um processo em que o subconsciente faz automaticamente uma pré-avaliação da pessoa, com a intenção de o proteger de possíveis ameaças: a chamada «primeira impressão», que fica registada para sempre, mesmo que no futuro verifique o contrário.

Pisque os olhos!

É o tempo que demoramos a formar uma primeira opinião sobre alguém que conhecemos pela primeira vez e a confirmação da mesma pode ir até aos 4 minutos. Julgamos as pessoas tão rapidamente que a nossa mente consciente nem sequer tem tempo de se envolver, o nosso cérebro questiona-se com base em comparações e em suposições, verificando se a pessoa é amiga, ameaça ou indiferente e colocando-a em categorias específicas, com base nas suas experiências ou crenças próprias. Terá de ter muita atenção aos sinais que emite para não ser colocado na área do indiferente ou na área da ameaça. Ao ser posto numa destas áreas, irá prejudicar toda a interação daí em diante, irá ser mais difícil encantar, influenciar ou até ser ouvido. Apesar de ser um processo rápido, tenho um boa noticia! Podemos usá-lo a nosso favor para conseguir estar na área do amigo, onde tudo se torna mais fácil. A primeira impressão desenrola-se em três etapas: pré-contacto, contacto e confirmação.

Pré-contacto

O pré-contacto é o momento de observação antes do contacto verbal ou físico e tem como objetivo verificar e avaliar se a pessoa é uma ameaça. O cérebro, para verificar e avaliar de uma forma rápida se é uma ameaça, olha primeiro para a cara, para as expressões faciais, confirma se é uma cara conhecida ou parecida com algum estereótipo já formado anteriormente e quais são as suas intenções, denunciadas pelas expressões faciais (felicidade, raiva, medo, surpresa, desprezo, nojo e tristeza). Em segundo, observa as mãos, para lhe dar a indicação de um ataque iminente. Por fim, o aspeto visual: como anda, como fala, como se veste, que acessórios ou gadgets usa.

Contacto

O contacto inicia-se com o cumprimento social, o tão conhecido aperto de mão ou o beijo social, cheios de significados e interpretações. É obrigatória uma atenção especial e o desempenho de algumas regras. Não devemos deixar ao acaso esta etapa, porque podemos cativar através de um aperto de mão e também observar muitas das mensagens emitidas. Ambos os cumprimentos devem ser acompanhados de um importantíssimo contato visual. O aperto de mão terá de ser firme, exercendo uma força semelhante ao da outra pessoa. Nesta fase, a pessoa começa a confirmar a educação, os comportamentos, os hábitos, a postura, a ética, os conhecimentos, as habilidades e a competência, para confirmar a primeira avaliação feita. Aqui começa a transformação do parecer no ser.

Confirmação

Esta etapa final poderá demorar até quatro minutos. É aqui que todas as avaliações conscientes e inconscientes passam a confirmações ou opiniões, isto porque poderá não corresponder à verdade. Certa ou errada, a opinião está agora clara para a pessoa que observa as características que mais o definem, como a credibilidade, a simpatia, o estatuto social, a liderança, a cultura, a autoestima, a motivação e a competência.

As primeiras impressões são simples opiniões, mas muito importantes, porque todo o comportamento do outro vai adaptar-se à primeira impressão e toda a interação irá decorrer mediante a mesma. Conhecer o processo da primeira impressão é bom, mas ter a consciência de como o faz é ótimo. Levá-lo-á a ter a perceção do que pode aperfeiçoar e de quando o fazer para aumentar a probabilidade de causar uma boa primeira impressão, e ainda ficar na área «amigo», tornando tudo mais fácil.

Otimizar o processo para influenciar de uma forma positiva a primeira impressão é simples e eficaz para muitas das situações do dia a dia, basta usar a regra da SOPA, «que, tal como o nome indica, deve ser servida no início»:

Sorrir

Sorrir é sinal de que não vamos atacar, revela boas intenções e vontade de ligação.

Olhar olhos nos olhos

Olhar olhos nos olhos demonstra confiança e credibilidade. Cabeça levantada, queixo na horizontal e olhar nos olhos das pessoas com quem vai interagir.

Palmas das mãos visíveis

Mãos visíveis e postura aberta, não colocar objetos à frente do peito como malas ou livros.

Aparência visual

Vista-se para impressionar e não para chocar. O ideal é vestir de forma parecida com as outras pessoas ou do modo como esperam que se vista. Adapte a sua forma de vestir à situação ou ao evento para que o identifiquem como semelhante.

A importância do verbal

Não poderia deixar de referir a importância do verbal nesta fase: diga o nome da pessoa! Dizer o nome irá gerar mais foco, atenção e aumentar o grau de ligação inconscientemente.

Temos uma necessidade primitiva de pertencer a um grupo. Na Pré-História, quem não era aceite pelo grupo não tinha acesso ao abrigo e morria. Criámos um mecanismo de sobrevivência automático para encontrar pessoas semelhantes, sermos aceites e também para detetar rapidamente as ameaças ao grupo, para assim garantir a segurança de todos.