1.ª Lei de um decifrador

Com o entusiamo de partilhar toda a informação para se tornar um decifrador de pessoas, sei que prometi começar já a partilhar os sinais não verbais e verbais, mas lembrei-me de uma lição de aprendi com um mentor meu do FBI, e que vai ajudar a não julgar e a evitar más decifradelas. As leis de um decifrador.

Uma das melhores explicações para compreender a insegurança das pessoas, ouvi deste meu mentor do FBI, e ele partilha muitas vezes este exemplo.

-Qual o cão que ladra mais, o grande ou o pequeno?

E eu respondi - O pequeno!

Ao qual ele me espondeu, sorrindo.

- Porquê? O cão pequeno é o que ladra mais porque se sente mais inseguro ou está em dor e com as pessoas é semelhante.

Lembre-se, não julgue, investigue mais. Para mim não há pessoas más, há pessoas em amor ou em dor e para as decifrar em vez de dizer somente que são boas ou más, pergunte-se porque é que as pessoas fazem o que fazem, qual a razão? Qual o amor? Qual a dor? Qual a necessidade não satisfeita? O que procura?

O fruto é a consequência das experiências da árvore. Tal como o nosso comportamento, desejos e medos, são consequência da nossa essência. Antes de decifrar sinais, gestos, movimentos ou microexpressões temos de compreender qual a origem desta necessidade de amor ou o que nos coloca em dor.

As 6 leis que um decifrador tem de ter em mente.

1.ª Lei: Todos temos uma máscara social.

O que é a máscara social?

É a forma como disfarçamos as nossas vulnerabilidades ou exponenciamos as nossas forças de forma a ser mais admirados ou amados. Será que nos comportamos da mesma forma estando em casa ou no trabalho?

A nossa essência pode ser transformada em três máscaras sociais:

- Profissional

- Social

- Pessoal

Quando vamos trabalhar, vestimos uma máscara profissional, temos comportamento e ações para que sejamos entendidos de uma determinada forma, com o objetivo de sermos percebidos como mais líderes, poderosos e competentes.

A máscara social é a forma como nós nos comportamos quando vamos interagir com o nosso grupo social, sejam amigos ou colegas. O que quer dizer que muitos dos comportamentos que temos no trabalho, podem não ser os mesmos que temos com o nosso grupo de amigos ou família. A máscara pessoal é aquela que só o nosso núcleo mais próximo, como por exemplo a família, conhece, aquela versão que se aproxima mais do quem somos na essência.

É preciso ter em conta que nestas três versões está sempre implícita a essência. Isto significa que eu não sou uma pessoa diferente no trabalho, em casa ou socialmente, mas sim que visto a versão consoante as pessoas com quem vou interagir e de quem quero receber admiração. Esta essência é proveniente do sistema emocional, porque não padronizamos o mundo de uma forma muito racional.

Imagine uma pessoa que tem muitos conflitos no local de trabalho e não os tem no seu grupo de amigos. Será que ela é uma pessoa diferente no local de trabalho e no grupo de amigos? Será que os amigos e amigas conseguem satisfazer a necessidade emocional que precisa e o mesmo não acontece no trabalho?

E quando as necessidades emocionais não são satisfeitas?

Quando a nossa essência sente uma necessidade emocional e a mesma não é satisfeita, entra em modo de alerta, respondendo de três forma diferentes:

1ª Procurar essa necessidade noutro local.

Por exemplo, num casamento quando um dos elementos do casal tem uma necessidade que não é satisfeita, existe uma maior probabilidade de traição; um cliente que deixa de comprar se não estiver satisfeito vai procurar a concorrência.

2ª Agressividade, uma resposta muito comum quando não temos uma necessidade satisfeita e não podemos ou queremos procurar noutro lugar. Um exemplo é o de uma pessoa que é agressiva em casa e é submissa no trabalho, ou seja, a falta de poder e reconhecimento no local trabalho, faz com que ela queira exercer e compensar esse poder em casa através da violência.

Um exagero que revela insegurança em muitas empresas é o verbalizar constantemente que é líder dizendo: "Eu é que mando aqui!", "Quem és tu para decidir alguma coisa!", é normal esta pessoa dizer estas frases para se afirmar como líder quando na realidade, e inconscientemente, sente que a sua liderança está em risco.

Quando a regra de amor não é satisfeita, o nosso cérebro irá tentar compensar aquilo que temos em falta. Quando dizemos eu sou o líder, eu é que mando, o nosso cérebro está a tentar compensar esta falta de liderança que sentimos que temos ou então a falta de controlo que temos sobre as pessoas que devíamos liderar. Estes comportamentos exagerados não são nada mais do que inseguranças.

3ª - A terceira forma de responder é anular-se, quero dizer com isto ficar em modo passivo, sentindo que a melhor forma é evitar lutas, discussões ou percebendo que não tem força para mudar a situação. Lida com a dor em modo submisso ou apático.

Acontece muito em casais, mas também em empresas, quando a dor é tanta e um elemento do casal ou trabalhador sente que não há esperança, acaba por anular-se na relação ou no trabalho, perdendo a vontade de dar e ou receber, simplesmente está.

Portanto, a primeira lei do decifrador alerta para o facto de que todos temos uma máscara social, apesar de muitas pessoas pensarem que não, e é ao que normalmente podemos chamar de «ego», o que nos ajuda a exponenciar aquilo que somos ou, por outro lado, a minimizar a ausência de ego também demonstra a nossa dor emocional mais profunda e aquilo de que temos medo.

Próxima semana a 2.ª lei: Todos temos uma insegurança.