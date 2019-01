Portugal não é racista

Filhos, por amor de Deus, metam uma coisa na vossa cabeça: não há racismo em Portugal.

Eu, por o menos, nunca fui vítima de racismo. Agora se é por eu ser branca, isso já não sei dizer. Mas não deve de ser.

E também não conheço ninguém que seja racista. Basta a gente irmos ler lá as caixas de comentários dos jornais, ou lá como aquilo se chama, que aquilo de caixa não tem nada, por o menos as caixas que eu tenho não são assim, é mais em lata ou plástico, para a gente guardarmos as coisas lá dentro. Mas bom, basta a gente irmos ler as caixas, ou até mesmo nas redes, para a gente ficarmos a saber que não existe racismo em Portugal. É o que toda a gente lá diz, por isso deve de ser verdade. Não é que uma ou outra pessoa não diga que as pessoas de cor deviam era de voltar para a terra delas, mas isso não é racismo. É geografia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.

Eu, por exemplo, não sou curiosa, mas gosto de saber o que se passa aqui no prédio. Eu não sou desmazelada, mas a mais das vezes limpo o pó à volta das coisas, em vez de as estar a tirar. Eu não sou unhas-de-fome, mas sou capaz de ir da Estrela a Xabregas para aproveitar as promoções do Lider, e só dou dez cêntimos de gorjeta à menina que me faz a mise. Eu gosto de animais, mas também gosto de ir a um Campo Pequeno, ver uma pega de toiros.

Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.

Também leio muito nas caixas dos comentários, dessas pessoas que não são racistas, que as pessoas de cor é que são racistas. Têm razão, porque passam a vida a queixar-se da gente, dos brancos, vá. E não sei queixarem-se de quê, nem consigo perceber. Que mal é que a gente lhes fizemos? A gente sempre os tratámos bem. Aquilo, cá para mim, é mesmo vontade de dizer mal.

E isto de dizer «a gente» e «eles» é só uma maneira de falar, não é racismo. É pra se perceber melhor. É como dizer «os indianos» ou os «chineses». Dá mais jeito. É verdade que os mais dos indianos que vivem cá não são indianos, mas eu acho que eles percebem na mesma. Aquilo é tudo ao lado e, a bem dizer, a mesma coisa.

É verdade que eu digo «vou ao chinês» mas não digo «vou ao transmontano» quando me vou aviar ao lugar da fruta do Senhor Luís. Mas é que Luís é uma palavra que a gente sabemos dizer. E Wu ou Lai ou essas coisas enrola um bocado a língua.

É verdade que a gente não fazemos isso aos franceses, nem aos ingleses, nem aos alemães, nem aos holandeses, nem aos suecos, nem aos dinamarqueses, nem aos americanos, nem aos espanhóis que moram cá. Mas isso é porque os nomes deles são mais engraçados. Ai o que eu gosto, logo de manhã, de dar os bons-dias à Dona Llanfairpwllgwyngyll, que é islandesa, casada cá com o médico do terceiro esquerdo.

E se a gente diz, por exemplos, que os brasileiros que moram em Portugal são isto ou são aquilo é porque, no fundo, eles até podem ser milhares, mas são todos a mesma pessoa. São todos iguais. Sai tão natural como dizer «os angolanos», «os cabo-verdianos», «os guineenses». Não é racismo, que aquilo varia muito pouco de pessoa para pessoa. Por isso, nem sequer são generalizações, é só o que é.

Dos ciganos nem vou falar, porque eu, não sendo racista, dos ciganos não gosto, Deus me perdoe.

Mas agora, as pessoas de cor deram em dizer que a polícia bate nas pessoas de cor só por elas serem pessoas de cor. Ora eu acho que não é só por elas serem de cor. Se repararmos bem e se a gente formos justas, é por serem de cor e pobres, que é diferente, não é racismo. A polícia não bate nos milionários, faz de conta, angolanos. Ou bate? Prontos, então não venham com essas cantigas de que a polícia é racista. É verdade que nos brancos pobres não bate tanto. Mas isso é porque é mais difícil, nos brancos, de perceber se são pobres ou não, com isto da Zara e da Agaiéme a gente ficámos mais ou menos todos iguais. Olha, todos iguais e todos diferentes, já dizia o outro.

Portugal é um grande país, com uma história muito bonita e a gente temos de ter orgulho no que a gente fizemos por o mundo fora. Ai, o que a gente fez por aquela gente! Se não fossemos a gente, nem tinham saído de África, e não conheciam o Brasil, nem a América, nem o diabo a sete. Que são sítios que hoje, em querendo ir, paga-se e bem.

Por isso, gente mal-agradecida é que não. E ainda nos chamarem racistas por cima! Francamente, se é para dizerem que a gente somos racistas, então voltem para a vossa terra. Mesmo que tenham nascido cá. Isso não tem nada a ver.

Agora, eu cá sou franca: aquelas imagens da polícia a bater nas pessoas de cor no bairro da Jamaica, de certezinha que são mentira. Montagens, feique nius.

Atão alguém acredita, que no século XXI, que em Portugal, que é na Europa, que é um grande país, que tem uma história tão bonita, exista um bairro como aquele que se vê nas imagens? Com os prédios em tijolo, com lama e poças de água em vez de passeios?

Alguém acredita que aqueles polícias, aqueles homens, aqueles descendentes do Vasco da Gama e mais do Álvaro Cabral, fosse por o que fosse, batiam com cassetetes em mulheres desarmadas?

Eu não acredito. Isto é a comunicação social, que já está na mão dos angolanos. Isto é uma cabala. Isto foram as pessoas de cor que se juntaram todas para fazerem a gente acreditarmos que somos racistas.

Não caiam nessa, por a vossa saúde.

Portugal não é racista! Os portugueses, prontos, são um bocadinho.

Mas Portugal, nunca!