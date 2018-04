Os Artistas precisam é de um tanque de roupa suja para lavar

A gente cá no nosso país nunca se entendemos em nada, anda sempre tudo à chapada. Se a Caixa Geral dos Depósitos fecha um balcão em Almeida, lá ficam os de Vilar Formoso a rir, e se fecham em Vilar Formoso lá vem uma barrigada de rir de Almeida. Se fazem uma estrada de Manteigas à Covilhã, a gente dizemos que era precisa era uma de Seia a Oliveira do Hospital. Se constroem duas escolas, a gente dizemos que eram precisas três. Se constroem três, a gente dizemos que aquilo é que é deitar dinheiro à rua e que chegavam muito bem só duas. Se não limpam as matas é porque não limpam as matas, se limpam as matas é porque limpam as matas. Enfim...

Mas se há uma coisa que toda a gente concorda é que lá isso da cultura é uma chatice pegada. Eu, quando vejo cultura assim em geral, fico logo com uma soneira que parece que tomei três Lexotãs. Com leite morno. E uma bolachinha Maria para acamar. Torrada. Do Minipreço.