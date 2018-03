A Tempestade Marielle

Olha, ainda ontem estava aqui a ouvir uma conversa entre dois homens brancos e ricos — o Senhor Fonseca, que tem sete talhos e três supermercados, e o Arlindo dos Móveis, que tem a cadeia de lojas do mesmo nome — e estavam a jurar a pés juntos que isto de falarem dessas desigualdades é só conversa fiada para chatearem as pessoas. Bom, se eles são homens, e brancos e com uma pipa de massa no banco, devem de saber muito bem do que é que estão a falar, não é?



Eu disso não percebo nada. O que sei dizer, é que a Marielle às duas por três, estudou, saiu da favela e, é verdade que continuou a ser mulher e a ser negra, mas deixou de ser pobre, o que, bem vistas as coisas, é sempre o problema maior. E podia muito bem lá ter seguido na vida dela, que é o que a gente fazemos quase todos.



Só que, há umas pessoas assim, lá pensou que devia continuar era a defender quem nunca se consegue defender, imaginem. Activista dos direitos humanos, parece que é assim que se chama.



É que ao contrário do Senhor Fonseca e do Arlindo dos Móveis, a Marielle, como era mulher e negra, achava que o mundo ainda estava num lugar em que lá o ser mulher, e a cor da pele e assim, manda muito no que as pessoas conseguem fazer, nos sítios onde conseguem chegar e de como são tratadas, assim no geral. E diz também que um dia, teve uma amiga que foi morta por uma bala perdida numa daquelas operações policiais lá nas favelas.



E parece que foi, Deus me perdoe, quando lhe saltou a tampa. E disse mais ou menos isto: a gente já sabemos que atirar as pessoas para serem pobres corre sempre mal.



Atão se a gente tem assim um mundo que atira com pessoas para as favelas, a gente depois não podemos dizer «ai, estes favelados são todos uns criminosos!». Não é?



Eu quer-me parece que ela tem razão, sabem?



Bom, e se vai continuar a haver criminosos? Vai com certeza, que isto já vai da gente. Estou desconfiada que até no Mónaco deve de haver uma ou outra que rouba aqueles cinzeiros de barro dos restaurantes. Isso já vai das pessoas.



E por falar em pessoas, era mesmo isso que a Marielle, a vereadora Marielle defendia, essas pessoas que não têm voz. E era o que lhes dava, uma voz, vá.



E devia de estar a fazer muito bem, porque a voz dela chateou tanta gente que tiveram

de calá-la.



Dizem as más línguas, os maldosos, que foi morta por os bandidos que defendia.



Ora, por o que eu sei, e ainda passei aqui umas horas à procura na internet, a Marielle

não defendia bandidos. Eu por o menos, não apanhei isso em lado nenhum, e fartei-

me de ler.



Mas uma coisa é certa: isto não há dúvida de que foram mesmo os bandidos.



Haverá maior bandido do que quem que mata alguém que acordava todos os dias de

manhã e pensava: «Vamos lá fazer deste mundo um lugar melhor para toda a gente»?



Eu acho que não.

