O raça dos miúdos

Hoje em dia, a gente abrimos uma pastelaria chamada A Escravinha, pomos um boneco de uma mulher de cor na montra e vêm logo vocês a fazer uma manifestação à porta.

No meu tempo, isto no Carnaval ninguém levava a mal. Mas hoje, claro toda a gente leva tudo a mal. Por exemplos, neste Carnaval houve uma escola em Matosinhos em que os professores organizaram uma festinha com o tema das Raças e mascararam-se a eles e aos alunos de africanos. De pretinhos, vá. E a gente pensamos «Olha que ideia bem gira!». Foi logo o que eu achei. Há alguma coisa mais amorosa do que a gente vermos crianças, e gente crescida, vá, de peruca de carapinha dos chineses, de cara pintada de carvão, de roupinha às cores e um osso na cabeça? Eu cá acho que não.



Mas claro que veio logo essa gente que acha que a terra é redonda e que a gente devemos vacinar os meninos a dizer que aquilo era racista. Ai, filhos, para vocês é tudo racista, valha-nos Nossa Senhora!



Para começar, a ideia é logo bem gira. Mostrar às crianças como é que eles vivem lá na África. Lá com as missangas deles. E dá muita alegria à vista, que eles é assim tudo em mais colorido. E estava muito bem feito, que se há coisa que a gente conhecemos bem é a África, que aquilo era tudo nosso.



Logo por a manhã, li uma estúpida qualquer lá no Facebook a queixar-se de que a espécie humana, as pessoas, vá, não se dividem por raças. Isto fez-me logo espécie, o raça da mulher.



A internet está cheia desta gente que acha que sabe mais que os outros. Atão se as pessoas não se dividem por raças, dividem-se em quê? A gente dividimos-se assim: há a raça branca, há a raça negra, há a raça amarela e há a raça dos índios, que são menos, porque se aguentaram pior. E isto divide-se depois mais.



Por exemplo, dentro da raça branca, há as pessoas que acham boa ideia a gente pintar a cara de preto no Carnaval e as pessoas que ficam só com vergonha alheira.



Felizmente, também li muita gente a dizer que aquilo não tem mal nenhum. Eram todos brancos, mas faz sentido, que a gente, os brancos somos mais especialistas em racismo. Por via de sermos a gente que somos.



E prontos, de uma assentada, a gente ensinamos às crianças duas coisas: que as pessoas se dividem em raças, eles e a gente, e que não tem mal nenhum a gente vestirmo-se deles. Até é uma homenagem à cultura lá deles. Quanto mais a gente mostrar que há a gente e depois há eles, melhor as pessoas depois se dão umas com as outras.



Como até tenho amigos que são, perguntei a uma vizinha minha aqui da rua, que é de cor, o que é que ela achava disto. A mulher lá esteve a olhar para as fotografias, com muita atenção, que eles às vezes também não percebem logo à primeira, não é? E depois lá me disse «Eu por acaso já tinha a ideia de que o autocarro da noção não passava em Matosinhos...».



Ou seja, achou muita graça. Até se foi embora a descer a rua, a rir e a abanar a cabeça.

Por isso, se as pessoas de cor, por menos esta, acham bem, não sejam mais papistas que o Papa.

Olha, não vamos mais longe, o Carnaval é uma boa altura para a gente falarmos assim de temas mais actuais, como eles fazem lá no Brasil.

Por falar em Papa, pró ano, esta escola de Matosinhos podia pôr assim os professores vestidos de padres e as crianças de meninos do coro. Ou de vítimas de violência doméstica. Para a gente comemorarmos a nossa cultura. Ou mascararem-se todos de homossexuais. O que é que isso já fica é um bocadinho mais caro, que aquilo é gente que não veste uma chita, um polyester. É tudo de chiffon de seda pra cima.

Fiquei logo com a cabeça a fervilhar de ideias! De tal maneira que até ia fritando duas bifanas para meter dentro de uma carcaça. Só depois é que me lembrei que já estamos na Quaresma. Por isso, vou mas é abrir uma lata de atum para comer com grão.

De coração cheio, a saber que não existe racismo em Portugal, como essa gente quer fazer a gente acreditarmos.

Há diversidade, há respeito por os outros. A gente até deixamos os chineses virem tomar conta disto tudo. E não temos cá preconceitos! Vá, menos por os ciganos, mas isso até faz parte.

E, sobretudo, não tratamos «eles» como se «eles» fossem todos iguais. Quer dizer, tratamos, mas isso é porque eles são mesmo, não?

Gentinha que fica revoltada com estas coisas de a gente pintarmos a cara de preto para fazer de africanos: já estamos no século XXI. Essas coisas já não têm problema nenhum.

Em 2019, não só se pode como até é bonito a gente celebrarmos a diversidade das raças.

Cada uma no seu lugar, mas sempre a celebrar. E depois eles que são brancos que se entendam.

E prontos, agora vou descansar um bocadinho, que hoje ainda não parei e também tenho direito, que eu não sou preta. Não é?

Com licença.