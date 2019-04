Cavaco para Presidente

O que eu gosto de ver aquele homem trabalhar! Aquele perfil, aquela elegância! Não é que eu não goste, eu cá sou franca, do Professor Marcelo. Eu cá gosto. Mas acho que também não pertence um presidente andar por aí aos beijinhos a toda gente.

Ai esta semana, mesmo com a chuva e com este frio que parece que veio da casa do demónio, Deus me perdoe, tive uma grande alegria: o Professor Cavaco voltou!

O que eu gosto de ver aquele homem trabalhar! Aquele perfil, aquela elegância! Não é que eu não goste, eu cá sou franca, do Professor Marcelo. Eu cá gosto. Mas acho que também não pertence um presidente andar por aí aos beijinhos a toda gente. Eu por mim, prefiro assim mais o estilo do Professor Cavaco. Que é um estilo mais em sério. Assim mais em boneco de madeira. A gente se quisermos rir vamos ao Parque Mayer, não é ao Palácio de Belém. E a politica não é para a gente andarmos bem dispostas, que até parece mal.

O O Professor Cavaco tem tão boa figura que até parece mesmo um cavalo. O que é um grande elogio, que o cavalo é o animal mais nobre que há. Bom, olhando para uma fotografia dele assim a três quartos, também parece um cacilheiro, mas isso já não é tão simpático de dizer.

O que é simpático de dizer, e não é mentira nenhuma, é que o Professor envelheceu muito bem, como o vinho do Porto. Ou do Algarve, vá. É verdade que o senhor desde os trinta anos que parece que tem oitenta, mas é por isso mesmo que agora que tem oitenta parece que tem trinta! E de cabeça está óptimo!

Fez um discurso, lá no lançamento não sei de quê, que foi mesmo para pôr ordem nesta bandalheira toda que anda agora praí.

Se não for ele, também mais ninguém se chega à frente. É assim que este país trata os seus cidadões mais velhos. Coitado do Professor. Esteve vinte anos no poder, e é agora na reforma, quando já devia estar a descansar, que tem de vir resolver os problemas todos da gente.

«Deixem-me trabalhar!», bem dizia o homem. Mas ninguém deixou. Há gente muito má, sempre a quererem cortar as pernas aos outros, salvo seja.

Bom, mas nunca é tarde, e ainda há-de ser o Professor a salvar Portugal deste triste fado. Eu sou daquelas que gostava de vê-lo pelo menos mais quatro mandatos em Belém. Têm é de ser alternados, que é o que a Constituição manda. Deus o conserve até aos 185 anos, que era a conta certa para isso. Já não falta tudo, não é? O que é preciso é ter saúde.

E, por falar em saúde, foi precisamente disso que falou o Professor. Diz ele, e bem, que a culpa dos hospitais públicos estarem numa pouca vergonha, foi este governo ter resolvido por sua auto recriação baixar o IVA da restóração. É bom de ver que foi mesmo por isso. Assim as pessoas começaram a comer mais. E como só comem porcarias, lá vão de charola para os hospitais. Que depois ficam a rebentar pelas costuras, como eles dizem na televisão.

Ou seja, para além de aumentar o tempo que a gente temos de esperar para sermos atendidas, ainda gasta mais o próprio do hospital. Assim a pedra, que é mais gente a pisar todos os dias o chão.

Eu acho que se devia emendar já a mão e aumentar o IVA da restóração. Os hospitais ficavam na mesma, só que com menos gente, de certezinha.

Mas o que era mesmo bom era a saúde em geral e os hospitais em particular voltarem a ser como no tempo em que o Professor Cavaco era primeiro-ministro! Isso é que era. Um sonho! Eu ainda me lembra de ser atendida em Santa Maria em menos de doze horas, não é como é agora.

E hoje em dia, o tempo nas Órgências parece que demora mais a passar. Como pintaram aquilo tudo, a gente já não se podemos entreter a ver coisas nos buracos das paredes. «Olha aquele parece um elefante!», «Olha aquele parece mesmo um ursinho a dormir!».

E também acho bem, como ele disse, que os profissionais da saúde voltem a trabalhar 40 horas, e acabar com este forrobodó de trabalharem só 35. Assim aviam mais pessoas. Ficam mais cansados, seus calões? Querem descansar, vão trabalhar para os privados, que foi para isso que o Professor fez as privatizações.

Mas como o Professor não é homem de mandar dizer por ninguém, também deixou um recado, um puxão de orelhas, vá, a esta pouca vergonha de meterem a família toda no governo. Parecem os Von Trapp. Qualquer dia fazem um grupo coral.

Isto eram coisas que dantes não havia.

Ainda hoje veio no jornal que os ministros do Professor só nomearam onze familiares lá para os seus gabinetes. Mas foram sempre as respectivas mulheres, não foi cá esta bandalheira de nomear também os filhos, os primos e os genros. Ora nomear a mulher não tem mal nenhum. Até poupa tempo ao serviço do Estado, que já estão mais calhadas e já sabem, por exemplos, como é que o marido gosta do café. Não têm de andar sempre a perguntar. Tudo somado, ao fim do mês, parecendo que não...

Como disse o Professor Cavaco: só se deixa enganar quem quiser ser enganado.

A receita para o país andar para a frente já fica dada: aumentem o IVA da restóração. Ponham os médicos a trabalhar mais. E, sobretudo, deixem mas é de ir aos hospitais, que as pessoas é que entopem os serviços. Isto está tudo ligado. À máquina.

E agora vou-me embora que tenho ali dez camisas do meu marido para passar. Sim, que ele não é ministro, mas também gosta de andar bem arranjado. Era o que faltava, não!

Com licença.