Cá estou eu a escrever entre duas máquinas de roupa, que isto a chuva apanhou-nos a todos com as calças na mão. Quer-se dizer, com as calças no varal da roupa. E prontos, lá tem de voltar tudo para a máquina.

Eu bem sei que há por aí certas e determinadas donas-de-casa mais calonas e pouco asseadas que não voltam a lavar a roupa quando ela apanha água da chuva.

Mas tenho cá para mim que isso é o mesmo tipo de pessoa que gosta daquele moço da Orovisão, o Fanã Ozires. Ou Conã, ou lá o que é.

Pessoas que não passam um ferro pela roupa de cama. Pessoas que chamam «pasta» ao esparguete e que lhe deitam coisas para cima em vez de servir, como deve de ser, a acompanhar uma boa costeleta de porco.

Pessoas que usam um aspirador, mas que sabem bem que não há como uma vassoura para chegar aos cantos todos.

São pessoas, a meu ver, que têm horror ao antigo. E que estão sempre a puxar pelo moderno.

Isto parece que é tudo derivados ao Orofestival, mas a verdade é que não é. É nestas coisas que a gente vemos bem a cabeça das pessoas. E, já dizia a minha avó, mais depressa se apanha um bêbedo que um maneta.

Já sei bem que essa gente moderna vai dizer que isto é misturar alhos com bugalhos ou, como se diz na minha terra, comparar a Feira de Montemor ao olho do rabo, Deus me perdoe. Mas eu sei bem ao que eles vêm. Ai, sei muito bem!

Isto vem, assim matreiro, naquele plano deles para destruírem a vida que a gente levámos tanto tempo a construir.

Isto começa com a reciclagem das embalagens e acaba no casamento entre p... pessoas do mesmo sexo, vá. Isto começa em a gente já não termos os sacos de plástico de borla nos supermercados por via das baleias e acaba com a interrupção voluntária da gravidez. Isto começa com eles deixarem as pessoas fumarem lá as ervas deles e acaba com um polícia a ser preso por bater numa pessoa de cor.

Por isso, em que é que acabará isto de a gente deixarmos por aí à solta um moço de fato de treino e colheres na cabeça a cantar sobre telemóveis a representar a gente lá fora?

Querem ver que é desta que nos obrigam a gente andarmos sem sutiã? É que já esteve mais longe. Ou obrigar os homens a usar sutiã, que vai dar ao mesmo.

Se a gente não os paramos nas coisas pequenas, quando a gente levarmos com as grandes na cara, já tarde piámos.

Saudades tenho eu da Dona Manuela Bravo, ou da Dona Madalena Iglésias, que já lá está. Esses é que eram tempos quando a gente se apresentava lá fora bem vestidas, bem penteadas e com canções com letras que queriam dizer alguma coisa. Sobre balões. Que é uma coisa bonita, e que dispõe bem. Não era cá de telemóveis, que é uma coisa que não tem graça nenhum. E mais para mais, partidos.

Comigo não! Comigo não! O meu voto não levam!

Ide ser «modernos» e «diferentes» e «originais» lá para as vossas casas, se fazem favor. Que eu saiba, só se isto agora mudou, ainda estamos no país mais culturalmente atrasado da Europa! Peguem nos vossos fatos-de-treino, nas vossas colheres e nos vossos telemóveis e vão todos para a Holanda, que isso que vocês fumam é o que lá não falta. Que eu sei bem do que falo, que tenho uma sobrinha que foi para lá «estudar» e, ao fim de dois anos voltou de lá com uma namorada. Só pode ser qualquer coisa que eles põem na água. Mas Portugal é terra de marinheiros! A gente sabemos que a água é para a gente navegarmos, não é para a gente bebermos, que para isso temos o vinho.

Só que vocês, os modernos, desta vez foram longe demais. E a gente, as pessoas de bem e à antiga, andávamos adormecidas. E fomos deixando passar. Mas isto, a meu ver, é a gota de água. E vamos dar o nosso grito do Pitanga!

Chega de reciclagem! Chega de ETARes! Nós queremos lixeiras a céu aberto! Queremos Nelas a concelho! Queremos o Ministério do Mar em Bragança! Queremos homens com mulheres! Queremos que os nossos filhos aprendam na escola que quem criou o Mundo foi Deus Nosso Senhor. E que, quando o criou, o fez plano, para a gente não se cansarmos a subir.

Isto já não é só uma canção! Isto é uma guerra! E foram vocês que começaram!

Queremos os animais outra vez no circo! Queremos as touradas! Olha, e queremos a Tourada outra vez no festival! Queremos uma festa do orgulho heterossexual!

E queremos, mais do que tudo, poder dizer «só não gostei da música» sem chamarem nomes à gente. E que não olhem para a gente, quando a gente dizemos «só não gostei da música» como se soubessem muito bem que a gente estamos a mentir. Porque a gente não estamos. A gente não gostámos da música, a gente não gostámos da letra, a gente não gostámos do Fanã. Quem veio logo falar de outras coisas, foram vocês, que vêm mal em tudo o que a gente dizemos. É que, hoje em dia, já não se pode dizer nada.

Mas eu digo, e digo-vos isto: enquanto a gente insistirmos em querermos sempre coisas novas, coisas modernas, coisas diferentes, isto, filhos, nunca mais anda para a frente.

E prontos, a máquina já apitou, e eu devo de estar com a tensão arterial que faço ideia.

Com licença.