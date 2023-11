Viciados em jogo online

As apostas online são um negócio cada vez mais lucrativo mas, do outro lado do ecrã, há jogadores viciados, que gastam milhares de euros em casinos virtuais. Noutro campeonato, o da música, fomos aos fados com Sara Correia. E falámos um reclamador implacável a vigiar preços.

Quando soube do pedido da jornalista Raquel Lito, Carolina (nome fictício), 24 anos, decidiu escrever um texto de 3.800 carateres no bloco de notas do seu telemóvel. Foi assim que começou por partilhar a sua trajetória de dependência – viciou-se no casino online durante a pandemia e, mais recentemente, aderiu ao grupo de autoajuda Jogadores Anónimos (JA), para pôr fim à adição. O pequeno texto funcionou como catarse: "Foi a primeira vez que escrevi sobre o meu problema e senti-me bem, porque é libertador." Depois de o mostrar aos seus companheiros de grupo, enviou-o à SÁBADO, a quem acabou por contar a sua história. Como poderá ler no tema de capa desta semana, as apostas online são um negócio cada vez mais lucrativo – só entre abril e junho deste ano geraram mais de 205 milhões de euros de receitas em Portugal, o quádruplo do registado em 2019.