A moda de perder peso

Há cada vez mais gente a usar os medicamentos para a diabetes para perder peso – mas atenção, esta moda tem perigos. Outros temas: acompanhámos José Luís Carneiro, candidato à liderança do PS; a xenofobia contra os brasileiros; e uma conversa ao telefone com a atriz Jessica Athayde.

Há quem precise de ajuda médica para perder peso - é uma questão de saúde. E há os que querem aproveitar as maneiras fáceis para ficarem elegantes. É isso que revela o artigo da jornalista Lucília Galha sobre as canetas injetáveis que se usavam para a diabetes, mas que se descobriu, quase por acaso, que são "milagrosas" pois tiram mesmo o apetite. Problema: têm muitos efeitos secundários - causam náuseas, vómitos e até tonturas. E depois estes remédios são só para quem tem excesso de peso e obesidade, mas muitos usam-nos apenas para caber no biquíni. Afinal, a jornalista da SÁBADO fez referência a este trabalho num grupo de mães do Facebook e recebeu mais de 100 respostas. Uma até comentou que tem "imensas amigas a tomar" e todas apenas "para perder uns quilinhos".