O eldorado no Dubai

Há já mais de 5.500 portugueses a viver no emirado árabe: o lifestyle, os salários e as excentricidades imobiliárias explicam a atração. Por cá, a enérgica Helena Sacadura Cabral, aos 89 anos, falou três horas quando só nos tinha prometido 40 minutos.

O jornalista Marco Alves abordou dezenas de portugueses que vivem e trabalham no Dubai. São já muitos, mais de 5.500. Doze aceitaram falar para contar a sua experiência pessoal no emirado árabe conhecido pelas excentricidades imobiliárias e pelo luxo, salários altos e quase ausência de impostos. A vida e o lifestyle num eldorado financeiro têm as suas (muitas) vantagens e confortos, e pode lê-los nas páginas 32-40. Mas, em termos de conversas com jornalistas, nem tudo são facilidades. O regime monitoriza os conteúdos online e alguns sites e aplicações têm restrições. Por exemplo, chamadas de vídeo ou voz por WhatsApp só para quem tenha uma VPN instalada.