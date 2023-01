Vencer as dores nas costas

Boas notícias para quem sofre de dores nas costas: as cirurgias chegam a ter incisões de 1 centímetro e há óculos de realidade aumentada que permitem aos médicos verem o interior da coluna do doente. E ainda: entrevistas com Gideon Rachman (sobre os líderes autoritários), o treinador Jorge Costa e o rapper Valete.

Estima-se que mais de 80% das pessoas tenham problemas de costas ao longo da vida. E, apesar de a ciência estar sempre a evoluir, continua a ser difícil em muitos casos descobrir a origem da dor. Mas as notícias são animadoras, pois há cada vez mais procedimentos - e menos invasivos: as cirurgias chegam a ter incisões de apenas 1 centímetro e há coisas também cada vez mais high-tech, como óculos de realidade aumentada para os cirurgiões verem o interior da coluna do doente. A jornalista Lucília Galha, que foi ela própria experimentar terapias, falou com nove especialistas e entrevistou cinco pessoas que conseguiram tratar as dores nas costas: Dulce passou dois meses deitada de barriga para baixo; e Miguel nem conseguia rir.