A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Rei D. Manuel II tinha o hábito de escrever diários. Só nunca pediu, como fez a mãe, D. Amélia, que fossem queimados após a sua morte. Um pedido que, diz José Alberto Ribeiro, autor de Rainha D. Amélia, Uma biografia, não foi respeitado. Durante anos, o investigador e diretor do Palácio Nacional da Ajuda esperou por autorizações até conseguir consultar os documentos, que estão em França. Não confundir estes diários com os diários ficcionados de Eu, Amélia, A Última Rainha de Portugal, do jornalista Stéphane Bern, com prefácio de D. Duarte, mas muita ficção pelo meio. Estes foram dois dos mais de 20 livros que a redatora principal Ana Taborda consultou para preparar o tema de capa desta edição, sobre a vida e os luxos das últimas figuras da monarquia.





Os miúdos e a greve dos stores

A jornalista Lucília Galha foi perceber qual é a opinião dos alunos sobre a greve dos professores. Falou com seis, dos 8 aos 13 anos, e alguns, mesmo com a mesma idade, têm uma conceção completamente diferente do que se passa. E isso tem a ver com as explicações que os pais lhes dão e com o seu interesse pelo assunto. Os mais pequenos ficam tristes quando a professora falta; já os mais velhos ficam contentes, porque têm mais tempo para brincar. E mesmo não tendo completa noção, apercebem-se das dificuldades: alguns contaram que havia professores que não sabiam os nomes deles. Razão? Têm demasiadas turmas e alunos.





Mais crónicas do autor Há 39 minutos O luxo da família real De D. Maria Pia até ao Rei D. Manuel II, a vida luxuosa da última família real portuguesa é o destaque de capa. Mas há mais: ouvimos os miúdos sobre a greve dos professores; assistimos a uma ação de formação contra abusos sexuais de menores; e revelamos os maiores colecionadores de camisolas de futebol 25 de janeiro Vencer as dores nas costas Boas notícias para quem sofre de dores nas costas: as cirurgias chegam a ter incisões de 1 centímetro e há óculos de realidade aumentada que permitem aos médicos verem o interior da coluna do doente. E ainda: entrevistas com Gideon Rachman (sobre os líderes autoritários), o treinador Jorge Costa e o rapper Valete. 18 de janeiro O dinheiro do Banif O Banif foi utilizado para a lavagem de dinheiro ao nível mundial, envolvendo mais de 1,4 mil milhões de euros - um processo que o jornalista António José Vilela investiga há 12 anos. Nesta edição, pode ainda ficar a saber o que são baby planners, perceber quais são as maiores dificuldades dos professores e conhecer a história de Regufe, o amigo inseparável de CR7. 11 de janeiro Os políticos mais ricos Sabe quem é o político mais rico do País? Não, não é o Presidente da República nem o primeiro-ministro. Fomos ainda perceber como está a decorrer o programa para fixar médicos em zonas remotas e ouvir Luís Paixão Martins, responsável pelas campanhas bem-sucedidas de Cavaco, Sócrates e António Costa. 04 de janeiro Pelé, tão grande como um deus Simões defrontou Pelé em 1962 e diz que quando ele entrou em campo “foi como ver um rei sentado no trono”. O ex-jogador, figura do Benfica campeão europeu e amigo de Eusébio, foi um dos muitos com quem o repórter Tiago Carrasco falou para escrever o obituário da lenda do futebol. Veja ainda como salvar o seu casamento e perceba o fenómeno do padel. Mostrar mais crónicas

A questão dos abusos sexuais de menores é um tema sensível e que já trouxe má imagem à Igreja. E isso poderá explicar porque é que dois padres se afastaram ao serem abordados pela jornalista Raquel Lito no fim de uma ação de formação que visa combater e prevenir esses abusos. No último sábado, a repórter esteve no centro pastoral de Paredes (Porto), onde a formadora Sofia Marques e a psicóloga Joana Arsénio falaram de violência sexual, dos sinais de alerta nas crianças e das denúncias. Apesar do frio, mais de 100 pessoas estiveram na ação: a maioria eram catequistas, mas também havia dirigentes de escuteiros e membros de movimentos de leigos. No final, dos quatro padres presentes, só Rafael Teixeira, da paróquia de Paredes, aceitou falar.David Santos tem mais de 5 mil camisolas de jogadores de futebol. A coleção, iniciada há 23 anos, é bastante valiosa (mais de €250 mil), e por isso ele mantém em segredo a localização do armazém onde guarda as peças. Assim, quando a jornalista Íris Fernandes lhe disse que gostaríamos de fotografá-lo com as camisolas, só aceitou fazê-lo no estúdio da SÁBADO, tendo trazido os seus tesouros preferidos numa caixa. Outro colecionador, Raul Raimundo, foi fotografado com as camisolas penduradas no estendal de casa.