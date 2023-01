O dinheiro do Banif

Foi há 12 anos que o jornalista António José Vilela escreveu na SÁBADO o primeiro artigo sobre a forma como foi arquivada a queixa do Estado de Angola que visava uma alegada burla ocorrida com a compra de ações do Banif. Foi também nessa altura que começou a perceber as ligações de angolanos com muito dinheiro e poder a negócios bancários, imobiliários e outros. Daí ao livro que agora chega às bancas (na origem do artigo de capa desta edição) foi um caminho de anos em que se construiu um puzzle que tem sempre o Banif como elo para explicar outros negócios, ligações e encontros de bastidores. Durante o tempo da investigação, o diretor-adjunto juntou milhares de documentos que existem em processos-crime, alguns entretanto destruídos, emails e escutas telefónicas que ajudam a contar esta longa história.