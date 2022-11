Lucros de milhões

O jogo Portugal-Gana (em especial os golos portugueses) ainda atrapalhou os jornalistas da SÁBADO que preparavam o tema de capa desta semana, sobre os grandes lucros dos supermercados. Trazemos-lhe também os episódios caricatos do juiz Carlos Alexandre e mostra- mos que uma relação pode sobreviver à infidelidade

Os jornalistas Ana Taborda e Bruno Faria Lopes estavam a manter uma reunião por Teams com uma fonte (que não se quis identificar, por medo de represálias, como é habitual quando se aborda relações entre fornecedores e supermercados) e foi preciso usar um computador da redação. Nessa altura, o jogo Portugal-Gana, do Mundial de futebol, estava empatado, mas dali a pouco, quando João Félix fez o 2-1, o interlocutor dos jornalistas da SÁBADO ouviu os festejos e gracejou: "É difícil conversar com esse barulho de fundo."