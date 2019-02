Mais crónicas de Nuno Tiago Pinto

Um olhar mais global 27-02-2019 A SÁBADO inaugura esta semana uma nova aposta: longos trabalhos de investigação, publicados em capítulos, com o objetivo de dar ao leitor uma perspetiva ampla de um caso, dos seus intervenientes e das respetivas ligações. O primeiro é A teia do banco Banif

Casas baratas perto do centro 20-02-2019 Um T2 em Campolide, apenas a cinco minutos do Marquês de Pombal, no centro de Lisboa, por 180 mil euros? Sim, é possível, assim como um T2 pelo mesmo preço em Cedofeita, perto da Rua da Boavista, no Porto. Apesar do boom imobiliário, ainda há bons negócios

Os perigos dos alimentos 13-02-2019 São valores preocupantes: em 97% das amostras analisadas pela Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar foram detetados vestígios de pesticidas. E 25% das culturas em todo o mundo estão contaminadas por fungos que produzem micotoxinas

O verdadeiro artista 06-02-2019 Com 64 anos, Herman José diz que não está para alimentar guerras e hoje sente-se mesmo uma "vaca sagrada". Na surpreendente entrevista, teve uma postura de político e abordou temas como a segurança, o racismo social e ainda o assédio de que é alvo constantemente

A força da mudança 30-01-2019 Mais de 40 anos depois, os retornados e os seus filhos estão diluídos na sociedade portuguesa, entre o sucesso da integração e o silêncio geral que a rodeia – mas na época foram uma força que acelerou de forma decisiva as mudanças do Portugal democrático

A SÁBADO investiga 23-01-2019 A procura da melhor informação – do exclusivo – faz parte do nosso ADN. Isso só é possível porque muitas pessoas se habituaram a confiar no profissionalismo dos jornalistas da SÁBADO. Queremos que continue, cada vez mais, a ser assim

Curiosidade e persistência 16-01-2019 Esta semana contamos-lhe como Luís Montenegro foi constituído arguido por falsificação, revelamos um pouco da vida dos filhos de D. Duarte e começamos a publicar o melhor jornalismo de viagens do mundo

Soares, Nabeiro e uma distinção 09-01-2019 Mário Soares morreu a 7 de Janeiro de 2017. Dois anos depois, fomos ver como está a situação da herança do ex-Presidente da República e dono do Colégio Moderno. Contamos-lhe ainda a saga da família Nabeiro, que do império dos cafés passou para os vinhos e os azeites

Mudanças nas rendas 02-01-2019 Se anda à procura de casa ou tem uma para arrendar, o guia que publicamos é essencial para si. Damos ainda destaque a matérias tão variadas como uma burla milionária nos hospitais ou as empresas mais antigas do País -a Casa Batalha já tem 383 anos.

Da revolução à inovação 26-12-2018 A edição que tem nas mãos é a última do ano, mas o melhor é guardá-la consigo para 2019: preparámos-lhe um dossiê especial sobre como poderá rentabilizar o seu dinheiro no ano que aí vem

Passeios, circo, chefs e cinema 19-12-2018 Para poder aproveitar da melhor maneira as férias de Natal e de Ano Novo, apresentamos-lhe várias sugestões de passeios, do Gerês ao Algarve, sem esquecer os Açores e a Madeira – incluindo os hotéis e os restaurantes ideais para o réveillon

Viver sem plástico 12-12-2018 Em nome do ambiente, passámos uma semana sem plástico: a usar sapatos com sola de madeira, a escrever com lápis e a lavar a loiça com escova e sabonete. No desporto, antecipámos a Taça de Portugal e fomos ver como o Montalegre prepara a recepção ao Benfica

Um processo que não acaba 05-12-2018 O processo Monte Branco dura há sete anos, mas continua a trazer surpresas: desta vez há nova documentação e escutas. Fomos ainda entrevistar José Eduardo Moniz e perceber como é a vida de Paulo Portas fora da política

A campanha secreta de Salazar 28-11-2018 Entre 1951 e 1962, Salazar promoveu a imagem do Estado Novo nos EUA, numa gigantesca operação agora revelada. Fomos ainda ver como vivem os artistas na terceira idade e falamos com um espeleólogo que já esteve em algumas das grutas mais perigosas do mundo

Angola em mudança 21-11-2018 Na semana em que o novo Presidente angolano visita Portugal, apresentamos aos leitores uma reportagem sobre o que mudou no país – e o que ainda está igual. Veja também o nosso guia para animais de companhia e o Guia Michelin que veio de Espanha em fotografias