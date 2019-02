Casas baratas perto do centro

O subdiretor Carlos Rodrigues Lima entrevistou o advogado Rui Patrício, que está ligado a vários casos mediáticos, como os emails do Benfica. Nas páginas 30 a 32

Capa n.º 773

Sempre que Juliana Nogueira Santos perguntava às pessoas porque é que queriam comprar casa próximo do centro de Lisboa, a resposta era esta: por causa da pressão do mercado de arrendamentos, com os preços a aumentar de forma alucinante e cada vez mais senhorios a expulsar os inquilinos para subir rendas. É que, feitas as contas, a diferença entre as rendas e o empréstimo ao banco não é assim tão grande.A jornalista da SÁBADO descobriu a história de Francisca, que se fartou de pagar mensalidades ao senhorio e comprou uma casa, tendo conseguido "um achado" em Campolide: um T2 a precisar de obras por 180 mil euros.Apesar do boom imobiliário, há opções acessíveis para quem quer viver a 5, 10, 20 ou 40 minutos do centro de Lisboa e do Porto, conforme pode ler nas páginas 36 a 46. Quanto a Juliana, que vive numa casa arrendada e durante a reportagem até começou a sonhar em ter a sua, terá de esperar. "Percebi que, com 22 anos, ainda não tenho capacidade para dar esse passo."Ana França, Coordenadora Nacional de Transplantação, recebeu a subeditora Sara Capelo no 6º andar da sede do Instituto Português do Sangue e Transplantação, em Lisboa. Ligou o retroprojetor ao computador, procurou na mala uma pen com apresentações – "estas coisas dão sempre jeito", comentou – e fez-lhe uma apresentação sobre a história dos transplantes em Portugal.A certa altura, saiu do gabinete para ir confirmar um dado com um dos seus colaboradores. Estranhou que, dos sete, só lá estava um. "Já foram almoçar? Mas que horas são?" Já passava das 13h30. As duas horas da entrevista passaram a voar e, nesse período, Ana França descreveu, por exemplo, as fraquezas da atual legislação sobre a distribuição de verbas por cada transplante. Nas páginas 48 a 51.Ao falar com a jornalista Raquel Lito, há duas semanas, José Figueira, de 71 anos, recordou com entusiasmo a inauguração do restaurante de Manuel Luís Goucha, Em Banho Manel, no fim de fevereiro de 2008. Nascido e criado naquela zona de São Pedro de Sintra, lembra-se das filas intermináveis e do desfile de famosos, de Cinha Jardim a António Costa, Cristina Ferreira e Lili Caneças. E ainda do churrasco ao ar livre oferecido aos populares, com porco no espeto, pão e vinho. "Fiquei ali até à meia-noite." O restaurante fechou dois anos depois, com muitas dívidas. As razões? Há quem aponte os preços elevados ou o "espaço sofisticado demais para a zona". O Em Banho Manel é apenas um dos negócios dos famosos que correram mal. Mas há muitos outros: o restaurante de Rui Costa, antigo jogador do Benfica, durou cinco anos; a loja de roupa de Luciana Abreu fechou após um ano; e a de Marisa Cruz funcionou quatro anos e meio. Para ler nas páginas 72 a 77.