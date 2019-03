O regresso do luxo

Quem são os portugueses que compram as principais marcas de luxo mundial, de Louis Vuitton a Gucci, Prada, Patek Philippe, Ferrari e Porsche? Se respondeu futebolistas ou figuras da TV, acertou. Mas há mais

Depois dos anos difíceis da troika, em que as pessoas com mais posses quase tinham vergonha de ostentar a sua riqueza, o consumo de artigos de luxo voltou. Isso mesmo perceberam as jornalistas Sónia Bento e Carolina R. Rodrigues, que estiveram nalgumas das lojas mais prestigiadas da Avenida da Liberdade, em Lisboa. "Na Louis Vuitton, a marca de luxo mais vendida no mundo, o atendimento é de topo mesmo para quem só ‘está a ver’", nota a repórter, que encontrou na zona privada da loja um casal a beber champanhe enquanto escolhia as peças para levar.



Álcool na adolescência

"Não me lembro" foi a expressão mais ouvida pela subeditora Vanda Marques quando falou com dois jovens que se tornaram alcoólicos ainda na adolescência. Paula bebia até cair. "Se me recordasse da noite inteira, então não tinha valido a pena." Já Bernardo, hoje com 25 anos, foi internado com 19, quando teve um acidente. "Estava bêbado, atirei-me ao rio e sofri uma hemorragia num rim."



Brindar com copos de leite

A primeira tentativa até saiu bem. Mas o subeditor de fotografia, Alexandre Azevedo, quis repetir, para obter a imagem perfeita de dois copos a chocarem, lançando pelo ar o comum leite de vaca e o leite vegetal. A ideia era ter movimento e mostrar a diferença de cores dos dois produtos. Só que a jornalista Juliana Nogueira Santos, que estava a ajudar na produção, ao pegar no seu copo com a mão esquerda (por causa da harmonia da foto) bateu com demasiada força no outro, deixando no estúdio um rasto de cacos. Já com tudo limpo, o texto, que comprova a crescente procura pelos leites alternativos.



Um golo de canto direto

A primeira vez que surgiu a ideia de fazer um trabalho sobre os golos de canto direto foi a 30 de setembro de 2018, quando Rashid, do Santa Clara, fez assim o 2-0 ao Nacional. Em novembro, depois de ler um artigo na revista Four Four Two sobre a importância das bolas paradas na liga inglesa, Rui Miguel Tovar, colaborador da SÁBADO, fez um levantamento sobre os marcadores de canto direto no campeonato português nas últimas três épocas: além de Rashid, Jorginho (Arouca), Paulo Machado (Aves) e Matheus Índio (Estoril).



Seguiram-se as entrevistas aos jogadores, que se arrastaram por causa de várias complicações (no primeiro telefonema a Matheus Índio, apanhámo-lo a sair de casa quando ia para o jantar de Natal da equipa; já a conversa com Rashid teve de ser adiada devido à sua participação na Taça da Ásia com a seleção do Iraque, em janeiro). O mais difícil de apanhar foi Paulo Machado, a jogar no Mumbai City, da Índia. Após várias tentativas, a ajuda de David Novo, jornalista do Record, foi fundamental para se conseguir as respostas via WhatsApp.