Ricos e pobres

O editor-executivo Carlos Torres foi conhecer a nova geração do ténis português. Francisca e Inês vivem no Centro de Alto Rendimento do Jamor

O repórter André Rito, em reportagem no Bairro da Quinta da Fonte, em Loures, nos arredores de Lisboa

Capa n.º 782

Quando há uns meses começámos a planear a edição que tem nas mãos, publicada na véspera do 45º aniversário do 25 de abril, a redatora principal, Ana Taborda, colocou em cima da mesa uma proposta arrojada: fazer uma reportagem sobre o regresso a Portugal das grandes famílias, cujas empresas e negócios tinham sido nacionalizados após a revolução. Se a ideia nos agradou – além do interesse óbvio do tema, tínhamos a garantia de que não ia ser feito outro trabalho do género por esta altura –, o resultado foi ainda melhor. Desde então, a Ana conseguiu falar com muitos dos membros dessas famílias – Roquette, Salgado, Champalimaud, etc. – que lhe contaram, com uma nostalgia indisfarçável, como tinham vivido anos dourados no Brasil e os contrastes que encontraram no regresso à Pátria.Um exemplo dessas diferenças teve -o na conversa com Augusto Athayde, filho do gestor com o mesmo nome que foi secretário de Estado no governo de Marcello Caetano. A meio da entrevista, na pastelaria Versailles, Athayde cumprimentou um casal amigo. Depois disse-lhe: "Se isto fosse em 1982, quando voltámos, iam dizer que tinha uma amante. Era um País horroroso. No Brasil era tudo mais saudável. Mas no fim foi bom voltar."Se algumas pessoas não quiseram recordar esses dias, outras houve cuja resposta foi quase imediata. O maior exemplo deu-se no passado dia 12 de abril. Eram 12h32m quando a redatora principal da SÁBADO enviou uma SMS a explicar o que estava a fazer. Três minutos depois o seu telemóvel tocou: era o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa para recordar o regresso dos seus pais ao País, já nos anos 90.A polémica provocada pelos confrontos no Bairro da Jamaica mostrou ao País as condições miseráveis em que muitas famílias ainda vivem. Decidimos então mostrar o País que não aparece nas campanhas de promoção turística do Portugal do século XXI. Nos dias passados no terreno, o repórter André Rito viveu alguns momentos de tensão. No Bairro do Cerco, no Porto, foi seguido e controlado à distância por um grupo de traficantes que cobiçaram a máquina fotográfica do fotojornalista Ricardo Castelo.Já no Bairro Segundo Torrão, em Almada, feito de corredores estreitos e construções clandestinas, os repórteres da SÁBADO assistiram a uma cena curiosa: o presidente da associação de moradores esperava um casal inglês para lhes dar a chave da casa que tinham comprado em frente ao rio. Mas como a casa fora ocupada dias antes por uma família, um grupo começou a acusá-lo de andar a vender casas. Quando se aperceberam da presença dos jornalistas, primeiro tentaram tirar a máquina à fotojornalista Marisa Cardoso. Depois obrigaram-na a apagar as imagens. Minutos depois tudo acalmou – e os jornalistas acabaram por ficar à conversa com parte do grupo.Boa semana.