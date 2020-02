A jornalista Sónia Bento passou vários dias ao telefone com a atriz Anabela Moreira

Em janeiro, a SÁBADO noticiou que vários elementos da extrema-direita portuguesa tinham entrado no Chega, e que alguns tinham cargos de responsabilidade no partido. Na altura, Luís Graça, presidente da Mesa da Convenção do Chega, negou ter pertencido a tais organizações e chegou a apresentar uma queixa na PSP contra "as fontes da revista" – ou seja, contra desconhecidos. Desde então, o jornalista Alexandre R. Malhado continuou o seu trabalho de investigação. E publica agora as imagens que mostram a proximidade de Luís Graça a movimentos neonazis como o MON ou a NOS. Com o caso Marega na atualidade, convém não esquecer que o racismo vai muito para além do futebol.A morte de Tozé Martinho apanhou todos de surpresa – até os mais próximos. Responsável por algumas das novelas de maior sucesso na televisão portuguesa, o ator é recordado como uma pessoa positiva e de ação. A irmã, a escritora Ana Maria Magalhães, presta-lhe uma sentida homenagem. "Quando percebi que eu existia, já lá estava ele."Com o anúncio de que a igreja católica pediu aos sacerdotes para abordarem a eutanásia nas missas dominicais, a SÁBADO mobilizou seis jornalistas para assistirem a 11 eucaristias em igrejas de Lisboa e Porto. O objetivo era perceber como iria ser referido o tema que a igreja defende ter de ser referendado. Todos se mostraram contra, só variou o tom e a determinação: numa houve a comparação com um homicídio e em outras a recolha de assinaturas para o referendo.Com a crise do coronavírus – rebatizado de covid-19 – a aumentar, os efeitos multiplicam-se em igual proporção. Não só no número de mortes mas também nas ondas de choque na economia. Em Portugal, um dos setores em que esses efeitos mais se fizeram sentir foi o mercado do luxo. Num périplo pelas lojas da avenida da Liberdade, que têm funcionários que falam mandarim a pensar em clientes chineses, a repórter Raquel Lito comprovou que o movimento diminuiu drasticamente, sobretudo desde que os asiáticos deixaram de viajar.As ilustrações de André Carrilho para a capa da autobiografia de Martin Luther King, editada pela Reverso e publicadas com a SÁBADO em outubro de 2019, foram premiadas pela Communication Arts Illustration Competition, o mais importante galardão da indústria. Dos 3863 trabalhos a concurso, apenas 125 foram distinguidos. Aqui ficam os nossos parabéns ao André Carrilho, um talento ímpar.Boa semana.