A jornalista Susana Lúcio a simular um tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana

Vasco Pulido Valente, numa das últimas entrevistas que deu, em julho de 2018

ePaper ou encontre-o nas bancas a 26 de fevereiro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 26 de fevereiro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Enquanto preparava o tema de capa desta edição, a jornalista Susana Lúcio teve de pôr em prática alguns dos conselhos indicados pelos especialistas para combater a ansiedade. Para além do que a imagem aqui ao lado mostra, no fim da entrevista com as responsáveis pelo Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, realizada no sexto andar do edifício da Direção-Geral da Saúde, a repórter e o fotógrafo Vítor Chi preparavam-se para apanhar o elevador mas as entrevistadas insistiram em ir pelas escadas. "É o que os médicos aconselham nas consultas de atividade física", disse Cristina Godinho. À entrada do edifício acabaram por encontrar a diretora-geral, Graça Freitas, que lhes garantiu que, todos os fins de semana, acorda às 7h da manhã para caminhar 10 quilómetros.Dos 14 jogadores que se estrearam ao lado de Cristiano Ronaldo na seleção nacional de Sub-15, apenas quatro chegaram à primeira liga portuguesa. E poucos se recordam bem dessa partida. Mas alguns foram ao baú encontrar forma de ajudar os jornalistas Carlos Torres e Tiago Carrasco a preparar o artigo de desporto desta edição. O defesa Steven, atualmente no Rio Tinto, foi a casa dos pais onde encontrou recortes de jornais e a medalha de participação no Torneio Internacional de Torres Novas/Rio Maior. Já Filipe Duarte, defesa do Benfica de Macau, pediu ao primo a gravação do jogo e até descobriu uma imagem em que está ao lado do avançado da Juventus.O jornalista Markus Almeida tinha acabado de se sentar na poltrona de um hotel de Paris para a entrevista com o ator Vincent Cassel e o realizador Éric Toledano a propósito da estreia de Os Especiais quando foi surpreendido por um sotaque brasileiro. "Português? Vocês dizem porra do cara… lá? Posso dizer isso? Significa a mesma coisa?", questionou Vincent Cassel. O repórter explicou que poder dizer, pode, mas não convém é fazê-lo muito alto. Depois foi a vez de o realizador perguntar ao jornalista de onde vinha e perante a resposta "Lisboa", Cassel nem hesitou: "Ah, a nova Suíça. Por causa dos impostos os franceses estão todos a ir para aí." Não será bem assim, mas a conversa serviu para o ator explicar que aprendeu português nos cinco anos que viveu no Rio de Janeiro: "Virei quase brasileiro, né?"A semana que passou foi daquelas em que o País ficou mais pobre devido à morte de Joaquim Pina Moura e Vasco Pulido Valente – que deu à SÁBADO uma das últimas entrevistas. À sua maneira, cada um deles desempenhou um papel importante na sociedade portuguesa – como recordamos nesta edição.Boa semana.