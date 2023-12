Nuno, o quase desconhecido

O nome de Nuno Rebelo de Sousa não sugere grandes críticas, mas leva a enormes silêncios: durante os últimos dias, 13 amigos ou conhecidos com alguma proximidade declinaram falar à SÁBADO sobre um dos protagonistas da alegada cunha que envolve duas gémeas luso-brasileiras e o medicamento mais caro do mundo - tratamento que receberam em Portugal, em tempo-recorde. O embaraço de amigos de anos pareceu tão óbvio como o do Presidente da República a relatar o email que recebeu com o pedido do "dr. Nuno Rebelo de Sousa", a quem, entre os amigos, se refere antes como "Nuninho". Mas quem é Nuno Rebelo de Sousa? Há 13 anos no Brasil, quadro da EDP e presidente da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, é um "homem de palco e das relações públicas", diz quem o conhece.