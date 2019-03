Passeios por Espanha

Marco Alves viu um anúncio nos jornais e decidiu ir à procura de caseiros e de agências que servem de intermediários. Na foto, Carolina e Ana, da Officinas da Casa.

Jorge Miguel Gonçalves precisou de 45 minutos para conseguir (após experimentar vários ângulos) a foto ideal com os membros de três bandas de rock portuguesas em Barcelos. Veja quais no GPS

Durante a semana em que andou a preparar o artigo de capa desta edição, que assina com o diretor da SÁBADO, Eduardo Dâmaso, a jornalista Filipa Teixeira recordou a infância e a adolescência, quando ia de férias para a Galiza com os pais. Nascida e criada no Porto, lembra os rituais desses passeios: "Tínhamos de atravessar a fronteira em Caminha num ferryboat, e depois íamos dar mergulhos num mar gelado, mas transparente e com água azul -turquesa como o dos países tropicais. Brincávamos aos sotaques e às pesetas, aquelas moedas engraçadas com um buraco no meio. No regresso, vínhamos por Vigo, onde os chocolates do Alcampo eram sempre mais baratos do que os de Portugal."Apesar de muito ter mudado nos últimos 20 anos, continua a ser reconfortante (re)descobrir a Espanha raiana. Esta semana, entre as páginas 36 e 48, aprecie as nossas sugestões de passeios até 200 km da fronteira. Incluem o que fazer em locais como Corunha, Santiago de Compostela, León, Valladolid, Salamanca, Mérida, Sevilha e Cádis. E ainda sugestões de tapas e de alojamentos.Perguntar por que razão a Polícia Judiciária ainda usa fax causou sobressalto e desconfiança. "Por que razão a SÁBADO quer saber quantos faxes enviamos? Também podemos perguntar quantos faxes envia a SÁBADO?" questionou a assessora de imprensa, depois de contactar a direção da PJ. O objetivo das perguntas da jornalista Susana Lúcio era bastante claro: saber se a tecnologia inventada em 1843 ainda é usada em Portugal, por quem e porquê. O pedido de informação incluía uma referência a um inquérito internacional, que concluiu que a tecnologia analógica era usada diariamente nos EUA nas áreas financeira, da saúde e também entre as agências policiais.A tarefa inteira era impossível, por isso o jornalista Pedro Henrique Miranda ficou-se por (quase) metade do objetivo. Se já foi difícil entrevistar, em menos de uma semana, oito bandas portuguesas com novos álbuns acabados de lançar e digressões em marcha – First Breath After Coma partiam, no dia seguinte, para completar uma agenda de 30 datas pela Europa; e para falar com Vaarwell foi preciso ligar para Austin, Texas, onde tocariam no mesmo dia – imagine-se o esforço logístico necessário para reunir apenas três destes grupos musicais no mesmo local, para tirar a foto que pode encontrar na capa do GPS desta semana, dedicada à Primavera do Rock Português.Por um golpe de sorte, os Sensible Soccers ensaiavam nessa semana em Barcelos, a casa dos Black Bombaim, e conseguimos que os Paraguaii se deslocassem de Guimarães até lá para se juntarem aos outros.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 21 de Março de 2019.