A realidade e a ficção

Esta semana mostramos-lhe duas duras realidades: a dos que vivem condicionados por inúmeras alergias e a dos que sofrem com os abusos cometidos por Michael Jackson. No campo da ficção revelamos também como decorrem as gravações da primeira novela da CMTV, Alguém Perdeu

Para fazerem o trabalho de capa desta edição sobre alergias, as jornalistas Helena Viegas e Susana Lúcio tiveram contacto com vários casos impressionantes de adultos e crianças que vivem em permanente alerta: ao mínimo descuido, podem sofrer uma reação alérgica extrema que poderá levar à morte. Não se trata apenas de uma reação a alimentos ou a ácaros. Pode ser também o simples contacto com outras pessoas – cujos movimentos é mais difícil controlar.



Para fotografar Salvador, por exemplo, a fotógrafa Raquel Wise teve de cumprir uma série de regras. A mãe pediu-lhe que não usasse cremes hidratantes antes da sessão – alguns têm proteína de leite de vaca – e que evitasse comer uma hora antes para evitar uma reação alérgica da criança que reage a alergénios alimentares por ingestão, inalação e contacto. Inicialmente, a fotojornalista achou que se tratava de uma brincadeira. Mas depois de alertada para o risco de choque anafilático, percebeu que o aviso era sério e cumpriu as recomendações à risca – em casa de Salvador evitou tocar nele e tudo correu sem sobressaltos. Saiba porque há cada vez mais alergias e o que pode fazer para se proteger.



Uma aula com Passos Coelho

Já para assinar a reportagem sobre a nova vida de Pedro Passos Coelho, o repórter Marco Alves tentou assistir às aulas do ex-primeiro-ministro. No Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas já não foi a tempo: no primeiro semestre Passos Coelho deu apenas três aulas. Mas ainda conseguiu perceber que um dos alunos era chinês e não percebia uma palavra de português. Teve mais sorte na Universidade Lusíada. Antes de entrar na aula, o ex-líder do PSD cruzou-se com Teresa Leal Coelho, também professora na instituição. O jornalista da SÁBADO sentou-se na última fila e assistiu a uma aula de duas horas. No fim, Pedro Passos Coelho mostrou-se surpreendido: "Não fico nada aborrecido por ter assistido à aula, mas devia ter sinalizado. Vi-o de facto, mas pensei que fosse um aluno retardatário ou assim. Devia ter pedido autorização à universidade, mas pronto, pelo menos espero que tenha gostado", reagiu.



Uma novela que é um segredo



Ao longo das últimas semanas, a editora Ângela Marques acompanhou o processo de gravação da novela Alguém Perdeu. E cedo percebeu que a tarefa não ia ser fácil, uma vez que o segredo em torno das gravações daquela que é a primeira telenovela da CMTV é mantido até ao limite para evitar fugas de informação. Por exemplo: a repórter da SÁBADO só soube o local das gravações, onde deveria estar presente, à meia-noite do dia anterior e nas conversas que teve com os autores eles nem lhes mostraram o plano do dia. Ainda assim, poderá saber tudo sobre a forma como se fez a novela que estreia no próximo dia 18.