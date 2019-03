Problemas e cumplicidade

Descobrimos o que tem estado a atrasar a investigação ao Banco Espírito Santo, ouvimos as vítimas do ciclone Idai, em Moçambique, para reconstituir a tragédia e entrevistámos o escritor António Lobo Antunes

Para tentar perceber os motivos pelos quais o chamado Caso BES não parece ter fim à vista, o subdiretor Carlos Rodrigues Lima passou os últimos meses a consultar documentos judiciais, a ler interrogatórios e a falar com as mais variadas fontes de informação envolvidas no processo. Uma vez que a investigação está em segredo de justiça, a solução encontrada foi procurar informação onde ela já está disponível. A Operação Marquês, por exemplo, tornou-se uma fonte inestimável. Mas foi preciso passar incontáveis horas a pesquisar nos volumes e apensos da investigação para chegar a peças processuais extraídas do Caso BES que revelam alguns dos problemas com que os procuradores do Ministério Público se têm deparado para investigar o caso. Um trabalho que é um retrato do estado da justiça, para ler a partir da página 36.



Desastre de proporções épicas



Com a tragédia de Moçambique a tornar-se um dos temas da semana, a subeditora Sara Capelo passou vários dias a entrevistar sobreviventes para tentar escrever uma história oral do desastre. O maior problema foi conseguir apanhar estas pessoas com rede numa zona em que os postes de eletricidade caíram e durante dias não houve comunicações. Através de um grupo de WhatsApp criado para encontrar pessoas desaparecidas, conseguiu vários testemunhos. Uma delas, que vive na Beira, contou-lhe, durante a madrugada do passado domingo, que os moçambicanos chegaram a fazer pouco dela por estar a resguardar as janelas do seu bar junto à praia com tábuas antes da chegada do Idai por julgarem que não ia acontecer nada de especial.



Uma entrevista cúmplice

O diretor-adjunto do Jornal de Negócios, Celso Filipe, mantém uma relação de alguma cumplicidade com António Lobo Antunes. Afinal, repetem a rotina das conversas que, no fim de 2016, deram origem ao livro O Que Faria Eu se Estivesse no Meu Lugar? 10 Conversas de Vida com António Lobo Antunes. Para a entrevista que abre a secção de sociedade, estiveram 45 minutos sentados lado a lado num sofá rodeados de livros e desenhos de Júlio Pomar, de quem o escritor era amigo. Antes, falaram de futebol. Durante, fumaram cinco cigarros. Depois, marcaram o próximo almoço. Uma entrevista para ler a partir da pág. 74.



Seja bem servido

Para preparar o tema de capa do GPS, as jornalistas Catarina Moura, Filipa Teixeira e Patrícia Caneira foram à procura dos melhores Wine Bars de Lisboa e do Porto. Na Baixa da capital, descobriram o espaço de Ricardo Pereira cujo objetivo era chegar aos portugueses, numa zona onde a maioria dos negócios é para turistas. E conseguiu: os habitantes locais visitaram o bar primeiro por curiosidade, depois por convicção.

Boa semana.



Faça a sua parte. Nós tratamos do resto

Envie as suas denúncias para o nosso email: investigacao@sabado.cofina.pt