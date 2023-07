Os segredos da visita do Papa

Os preparativos da Jornada Mundial da Juventude e da vinda do Papa a Portugal estão em destaque nesta edição. Outros temas: as noivas antitradição; as histórias do chef dos famosos; e a moda de comprar roupa a peso.

Durante duas semanas, a jornalista Susana Lúcio acompanhou os preparativos para a receção ao Papa Francisco, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Esteve com o responsável pela organização, D. Américo Aguiar, na sede onde trabalham 200 voluntários. O bispo, entretanto nomeado cardeal, tem quase sempre a porta do seu gabinete aberta e salta do português para o castelhano facilmente quando é abordado por alguém. "Espera, tu és português", diz a sorrir quando começa por falar espanhol. A repórter conheceu ainda o piloto-comandante da Força Aérea, Daniel Silva, que transportará o Papa até ao Santuário de Fátima. Isto após 1h30 à espera: o major estava numa sessão de treino de busca e salvamento no Atlântico e atrasou-se a regressar à Base Aérea nº 6, no Montijo.