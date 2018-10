Os refugiados esquecidos

As fotos e o texto de João Carvalho Pina (reflectido no vidro) sobre o drama dos refugiados venezuelanos para ver e ler a partir da página 64 .

A surfista brasileira Maya Gabeira com a cadela Naza (de Nazaré), fotografada por Raquel Wise

O fotógrafo premiado João Carvalho Pina, de 38 anos, concluiu em 2014 um longo projecto pessoal, sobre a memória da Operação Condor, com a qual as ditaduras militares sul -americanas eliminaram nos anos 70 os seus adversários políticos. De regresso à América Latina, escolheu agora acompanhar o drama pouco mediatizado dos venezuelanos que escapam do seu país empobrecido para a Colômbia – e nos últimos quatro anos terão sido quatro milhões. Durante cerca de sete dias, na fronteira natural entre os dois países, o rio Táchira, fez cerca de 6.900 fotos. Publicamos uma dúzia. É uma primeira escolha extraordinária, em exclusivo, a que pode ver na revista desta semana.Aos 6 anos, Clemantine Wamariya atravessou sete países, sozinha com a irmã adolescente, para fugir ao genocídio do Ruanda. Quando a editora de Sociedade Vanda Marques lhe perguntou qual tinha sido o momento em que sentiu que a sua vida corria mais perigo, ouviu um bem educado "não": "Não vou atravessar essa memória contigo agora. Passei quatro anos a escrever o livro, por isso podes citar-me de lá. Mas falar sobre isso em particular... Não esta manhã. Ainda não comi nada, só bebi um chá. Se o fizesse, tinha de ir fazer mais terapia, fazer mais ioga…" Durante mais de uma hora de conversa pelo telefone foi o único momento em que não quis entrar em pormenores. Uma história de sobrevivência para ler a partir da página 88.Durante sete dias, o jornalista Tiago Carrasco tentou localizar na Nazaré a surfista Maya Gabeira – e parecia que já tinha meia vila à procura dela. Todos diziam que estava em Portugal mas ninguém sabia onde. Havia uma boa explicação: a brasileira está a tirar a carta de marinheira e esteve quase toda a semana em alto-mar. Além disso, a sua conta de Instagram tinha sido pirateada por um hacker turco e não estava a receber mensagens. Finalmente, a entrevista ficou marcada para terça-feira, 16, no farol do Forte de São Miguel Arcanjo, na Nazaré – o mesmo que parece mínimo nas fotos, comparado com as ondas gigantes em fundo.Mas em cima da hora Maya remarcou: conversaria com a SÁBADO no cimo de uma falésia sobre a Praia do Norte, a mesma em que quebrou o recorde do mundo da maior onda surfada por uma mulher. Durante 80 minutos, falou da infância, do acidente que quase a matou, da recuperação e da viagem à volta do mundo que quer fazer de barco – como pode ler a partir da página 92. Vestia uma T-shirt a dizer Girls can do anything, tinha uma prancha cor -de -rosa, e estava com Naza, a cadela vinda da Eslováquia que não parou quieta. O animal tem GPS para Maya controlar o seu paradeiro através do telemóvel. Há umas semanas, Naza desapareceu em Coxos, na Ericeira, e Maya não embarcou no voo para o Brasil que tinha àquela hora.