Um olhar optimista

Helena Roseta no seu gabinete: uma entrevista cheia de bom humor para ler a partir da página 52

...e, no fim da entrevista, houve mesmo uma quase selfie com o chef Jamie Oliver

Os testemunhos de dor e esperança de três figuras públicas que publicamos encaixam na ideia de que alguns cancros estão a ser transformados em doenças crónicas. É uma evolução lenta, em que cada passo é importante. Há cerca de dois anos, fizemos uma capa sobre as novas armas contra o cancro. Esta semana, a subeditora Sara Capelo traz-nos as novíssimas e extraordinárias evoluções em técnicas da Medicina. Entre toda a dor e perda, este é um balanço optimista. Uma medida disso: os médicos, todos com mais de duas décadas de experiência, sublinharam que o progresso no diagnóstico e no tratamento está muito mais avançado do que imaginavam, ou sequer ambicionavam, quando começaram a trabalhar.Helena Roseta subiu várias vezes ao palco de congressos do PSD para cantar – do que já poucos se lembram. Mas a música faz parte da vida da deputada que tem agora um neto a brilhar no concurso de talentos The Voice. A jornalista Margarida Davim entrevistou-a um dia depois de a direcção do grupo parlamentar socialista a afastar do grupo de trabalho da Habitação e percebeu que nem isso lhe tirou o bom humor ou o sentido musical. A deputada partilhou um ternurento vídeo de família montado por uma das três filhas para a festa dos seus 70 anos. "Alguns desafinam, mas isso não é importante", observou a parlamentar que até já propôs apresentar uma declaração de voto cantada. Só que o Regimento não o permite.O jornalista Tiago Carrasco percorreu a Costa Vicentina, de Sines a Sagres, à procura das maiores ameaças à preservação do maior parque natural português. Como pode ler a partir da pág. 74, ouviu queixas e viu como eram justificadas. A seguir, durante três meses, ouviu mais de 30 fontes e percebeu que lidava com posições extremadas. Mas nem todos estão ansiosos por falar: nunca recebeu respostas do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas; nem da Agência Portuguesa do Ambiente, nem dos quatro municípios contactados.A assessora de Jamie Oliver foi peremptória: são 25 minutos para a entrevista mais 5 para fazer fotos com o chef. A jornalista Catarina Moura não discutiu, pensou que no fim diria que trocava mais cinco minutos de conversa pelo tempo para as selfies. Não foi preciso, ninguém foi rigoroso e a conversa estendeu-se por meia hora. Quando, no fim, a assessora tentou mesmo impingir a selfie, Jamie Oliver percebeu rapidamente que a jornalista não fazia questão e encerrou o momento constrangedor de uma maneira bem elegante, dirigindo-se à assessora: "És tão arrogante, assumes sempre que as pessoas querem uma foto comigo." Uma entrevista para ler a partir da pág. 96.