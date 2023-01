Os políticos mais ricos

Para fazer o artigo de capa desta edição, o jornalista Marco Alves enviou dezenas de emails para os políticos portugueses para esclarecer dúvidas sobre as suas declarações de rendimentos e património. Foi ignorado por muitos, mas houve quem lhe ligasse para o telemóvel para se prontificar a ajudar. Um deputado do PS chegou a telefonar a um sábado. "Como vê, há deputados que até ao fim de semana trabalham", comentou. Outra deputada ligou também, divertida, porque lhe atribuíamos três imóveis no Algarve. "Tomara eu!" Afinal, os três imóveis (designação genérica que é inserida nas declarações) eram um apartamento em regime de condomínio em Quarteira, a respetiva piscina ("em comum com mais dois condóminos, e aquilo só me dá chatices") e um anexo para armazenar material. O trabalho demorou três meses em consultas no Tribunal Constitucional e no tratamento dos dados para apurar a riqueza dos políticos portugueses.