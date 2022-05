Mais crónicas do autor Há 6 minutos Os nossos 18 anos Procurámos que a SÁBADO se mantivesse um exemplo de diversidade temática e noticiosa, acessível a todos os públicos, nunca nos esquecendo da necessidade de, semanalmente, surpreender o leitor para manter a sua preferência. Há 6 minutos Onde a SÁBADO ganha forma Ao celebrarmos o nosso 18º aniversário, qual é o melhor lugar para fazer a nossa fotografia de família, apesar de muitos não terem podido estar presentes? A gráfica onde a revista é impressa, pois claro. 27 de abril Negócio das casas em alta Nesta edição encontra os melhores negócios para comprar, vender e trocar de casa. E ainda: a (nada breve) história do populismo português; as memórias de Carlos Tê e o que aconteceu a letras de canções como Chico Fininho ou Porto Covo. 20 de abril Uma atriz que não era diva Há nesta SÁBADO muitas histórias de Eunice Muñoz, que colegas, familiares e amigos retratam como uma grande atriz sem ser uma diva (isto é, sem vedetismos). E temos ainda o caos no PPM, um jogo de ténis especial e o perfil de Gilmario Vemba – a conversa foi a seguir à derrota do Sporting, e por isso o humorista não estava lá muito contente. 12 de abril O que se sabe sobre Jesus? Jesus é uma figura sagrada para os católicos. Mas o que se sabe do homem? Sabia ler? Foi casado com Maria Madalena? Viveu na Índia? Fomos à procura das respostas. E ainda: a história do maestro Martim Sousa Tavares, novo jurado do Ídolos; os doces de Páscoa feitos pelos chefs-pasteleiros para a SÁBADO - um até veio do Porto de avião. Mostrar mais crónicas

A redação misturava então a sabedoria do redator principal Ferreira Fernandes com o talento de jovens jornalistas como o Micael Pereira ou a Tânia Pereirinha, a criatividade e conhecimento de editores como o Fernando Esteves, a Dulce Garcia ou o Edgardo Pacheco, com a acutilância e sentido crítico de repórteres como o António José Vilela – hoje meu camarada de direção – ou o Vítor Matos, a memória fotográfica do Guilherme Venâncio e o arrojo gráfico do Paulo Freitas, entre muitos outros.Ao longo dos anos, fruto do seu talento e de circunstâncias da vida, muitos acabaram por deixar a SÁBADO para abraçar, e em muitos casos dirigir, novos e velhos projetos jornalísticos, levando consigo um pouco daquilo que esta casa lhes deu. Em todas essas ocasiões, a revista em que a SÁBADO se tornou ao longo dos anos – irreverente, surpreendente, mordaz, disruptiva, nunca perdendo a credibilidade e o foco de que não há critério mais importante do que o supremo interesse do leitor – foi capaz de continuar a atrair talento. Correndo o risco de cometer alguma injustiça por omissão, foram os casos do Eduardo Dâmaso, João Carlos Silva, Francisco Camacho, Dulce Neto, Pedro Jorge Castro, Ricardo Dias Felner, Catarina Carvalho, Fernando Barata ou o Carlos Rodrigues Lima.O nosso oitavo aniversário foi já celebrado nas instalações onde hoje nos encontramos, um edifício construído de raiz para receber todos os órgãos de comunicação do grupo Cofina e, sim, onde as cadeiras deixaram de bater umas nas outras e os faxes desapareceram. Esse upgrade de instalações acompanhou a evolução tecnológica que todos vivemos, com o advento dos smartphones, redes sociais e Internet, e que nos levou do papel para o online, com o desenvolvimento de um site que tem mais de cinco mil assinantes digitais e que nos últimos anos tem estado consistentemente entre os 10 mais lidos do País. Deixámos de esperar pela quinta-feira para dar notícias ou publicar reportagens. Passámos a trabalhar a dois ritmos, um diário – no site – outro semanal – no papel –, com todas as dificuldades que isso implica, mas mantendo sempre o nosso ADN original, aquele que distingue a SÁBADO da concorrência: originalidade, criatividade, assertividade, a certeza de que o jornalismo é sobre pessoas, para pessoas e, sobretudo, a cultura do exclusivo em todas as áreas temáticas.Os leitores que seguem o nosso trabalho ao longo destes 18 anos não terão dificuldade em reconhecer que, apesar de todas as mudanças, remodelações gráficas e reestruturações das várias direções editoriais, temos tentado somar em vez de subtrair. Aos temas comportamentais e de sociedade, que nos distinguiram inicialmente, juntámos as sagas familiares e fomos capazes de mostrar os bastidores da política e da economia, através dos seus maiores protagonistas. Habituámo-lo a contar connosco para planear as suas férias e contámos-lhe um sem-número de histórias que fizeram a nossa História contemporânea. Desvendámos os segredos da maçonaria e do Opus Dei e publicámos todos os detalhes de operações policiais e de espionagem. Revelámos escândalos de corrupção, redes de favores e inúmeras incompatibilidades. Entrevistámos empresários, políticos, atores, escritores, terroristas e futebolistas. Acompanhámos milionários, traficantes, polícias e cientistas. Cobrimos os grandes eventos desportivos do planeta, desastres naturais e atentados. Publicámos edições especiais sobre o Papa João Paulo II, os melhores hospitais e escolas, as eleições americanas ou a queda do Muro de Berlim. Lançámos um titulo trimestral de sucesso, a SÁBADO Viajante e tornámo-nos uma presença regular na CMTV. E demos muitos, mas muitos, exclusivos que marcaram e ainda marcam a atualidade nacional.No fundo, ao longo de várias direções, procurámos que a SÁBADO se mantivesse um exemplo de diversidade temática e noticiosa, que refletisse o País e o mundo, sendo acessível a todos os públicos, nunca nos esquecendo da necessidade de, semanalmente, surpreender o leitor para manter a sua preferência.Ao longo deste caminho tivemos, obviamente, necessidade de nos renovar. Mas, felizmente, fomos capazes de encontrar entre aqueles que aqui entraram como repórteres os atuais e futuros líderes que vão garantir a preservação do espírito daquilo que a SÁBADO sempre foi, queira o leitor continuar a dar-nos o privilégio de merecer a sua confiança. Porque foi para isso que trabalhámos todas as 940 semanas ao longo dos últimos 18 anos. E é isso que prometemos continuar a fazer. Caberá a si, como sempre, julgar o nosso trabalho.Para já, permita-me felicitar a nossa equipa de redatores, fotógrafos e paginadores por este 18º aniversário, bem como os nossos colegas da produção e das várias direções que compõem o grupo Cofina: comercial, marketing, circulação, assinaturas e IT. Sem elas, com o óbvio apoio da administração e da direção-geral liderada pelo Carlos Rodrigues, a nossa tarefa seria impossível. A todos o nosso sincero agradecimento. E parabéns: a nós – e a si que nos acompanha.Para além de assinalar o aniversário, nesta edição publicamos pelo segundo ano consecutivo o nosso ranking das mulheres mais poderosas e influentes do País. Tal como em 2021, este ranking deveria ter sido publicado por ocasião do dia internacional da mulher. No entanto, houve três razões que contribuíram para que só agora o trabalho visse a luz do dia. A primeira foi a eclosão da guerra na Ucrânia, que dominou todo o nosso trabalho durante o mês de março. A segunda foi o adiamento da formação do Governo, que ia, obviamente interferir com a elaboração deste ranking. Por fim, quisemos associar o tema do empoderamento feminino, muito importante para nós, à nossa edição de aniversário, dando um presente ao leitor: esta semana terá à escolha na banca não uma, não duas, não três, mas quatro capas diferentes, cada uma com uma mulher que é um exemplo de trabalho, talento e, claro, de influência na respetiva área.Boa semana.