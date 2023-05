Os favores de Salazar

O jornalista Marco Alves analisou milhares de documentos, para perceber como o tráfico de influências, as cunhas e os favores eram comuns na alta esfera do poder do Estado Novo. E ainda: um especial Dia da Mãe; o ChatGPT; o filho mais novo de Ricardo Salgado; e as histórias dos irmãos Horta.

Em novembro de 2020, o jornalista Marco Alves assinou na SÁBADO um artigo intitulado A rede de cunhas e favores de Salazar, que partia da análise de algumas cartas recebidas pelo ditador do Estado Novo. Nos anos seguintes, o repórter voltou à Torre do Tombo para ler e analisar toda a correspondência particular do presidente do Conselho. São dezenas de milhares de cartas e documentos escritos e enviados por todos os setores da sociedade que mostram como Salazar acedeu a muitos pedidos de cunhas e favores, especialmente às elites, a familiares e a amigos. Esse trabalho deu lugar ao livro Salazar Confidencial, de que fazemos pré-publicação nesta edição. E que contraria a tese de que Salazar era um governante ético e rigoroso na gestão dos bens públicos.