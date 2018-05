O tempo das mulheres

Neste número, o do 14º aniversário da SÁBADO, apresentamos-lhe um dossiê especial sobre o poder feminino. É uma escolha que vai do poder de governar ao de influenciar tendências de comportamento

Entrevistas exclusivas, sessões fotográficas únicas, testemunhos de vida: está tudo no dossiê especial sobre o poder no feminino que lhe apresentamos neste número que assinala o 14º aniversário da SÁBADO. Quisemos elaborar uma lista que reflectisse a influência das mulheres nas várias áreas da sociedade: nos poderes executivo, legislativo, judicial e económico, mas também na investigação, no ensino ou até na definição de tendências. É por isso que, para cada um dos nossos leitores, faltarão sempre nomes na nossa escolha – e haverá outros a mais. Mas as escolhas são assim – e pode conferir a nossa.



Foi um trabalho com algumas peripécias. Por exemplo, a deputada e secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, foi a correr buscar a filha mais velha à escola, entre uma reunião e o encontro com a SÁBADO. Acabou por se atrasar quase uma hora, porque já perto do Largo do Rato, a sede do partido, bateu numa mota. Nada de grave. O condutor da mota reconheceu-a e disse (imagina-se que a brincar…): "Olhe que eu sei onde a encontrar..." Não seria preciso, a troca de dados foi amistosa.

Já o encontro com Assunção Cristas também foi atrasado por causa da família, mas por um motivo dramático: a líder do CDS perdeu um cunhado e cancelou quase toda a agenda durante vários dias. No dia da foto, ainda não usava cor.



As três ministras que integram o executivo de António Costa juntaram-se para as fotos na Presidência do Conselho de Ministros e tudo levou algum tempo. Havia três ministros, homens, à espera para reuniões. Paciência.



Já a entrevista com Catarina Martins aconteceu no Parlamento a 26 de Abril. A coordenadora do Bloco de Esquerda, antes de Paulo Calado a começar a fotografar, avisou: poderia estar a lacrimejar porque tinha estado na manifestação do 25 de Abril na Avenida da Liberdade e os pólenes tinham-na deixado a anti-histamínicos.



O que é feito dos vencedores?

Para o trabalho sobre o que fazem hoje ex-vencedores do Festival da Canção, a jornalista Susana Lúcio chegou ao capitão de Abril Duarte Mendes através de uma reportagem da TVI sobre santos populares na Encarnação, onde ele surgia a tocar com amigos numa sociedade recreativa. Isso hoje já não acontece, mas a associação facultou o contacto. Durante a conversa, o capitão emocionou-se, mas não foi por causa do festival que ganhou em 1975: foi ao contar as atrocidades que viu em Timor-Leste nos quatro meses em que lá esteve à frente de uma unidade de 112 homens. Mas não se pense que o festival não foi importante para ele – como foi para Carlos Mendes, Dora ou Armando Gama. Leia como as suas vidas mudaram e o que eles hoje fazem.



Entrevista

Natalia Soljenítsina: A viúva do escritor fala da sua obra e da Rússia



Destaque

Política: Ministras e líderes partidárias que mandam

Dinheiro: Isabel dos Santos e outras empresárias de sucesso

Justiça: A líder das secretas, a procuradora: leis e segurança

Ciência: Champalimaud ou Gulbenkian: elas é que decidem

Influenciar: Cristina Ferreira, Joana Vasconcelos: show time



Portugal

Manuel Pinho: Todos os casos suspeitos do ex-ministro



Mundo

Coreias: Será que é desta que vai haver paz?



Dinheiro

Finanças pessoais: Afinal para que serve o crédito consolidado?



Sociedade

Reportagem: O Festival da Canção muda a vida dos artistas?

Bioarte: Células, borboletas e ADN: tudo é arte



Família

Polémica: Grávidas que continuam a fumar por ordem médica



Social

Inglaterra: Como a rainha Vitória mudou os casamentos



Desporto

Dérbi: Sporting-Benfica, luta pelo 2º lugar e muitos milhões



Artes

Cinema: Um Lugar Silencioso e o estado de graça do terror