Um novo ciclo na sua SÁBADO

A revista que lhe vai chegar às mãos na próxima semana não é uma revolução, é uma fórmula em que tentamos aliar mais elegância e mais riqueza gráfica a formatos que vão tornar mais completo e diferente o nosso olhar sobre o mundo

Ao longo dos seus 14 anos, acabados de completar, a SÁBADO foi sempre mudando e evoluindo, para agradar mais, para ser melhor – e é isso que vai acontecer de novo já a partir do próximo número, concretizando alterações que planeamos há várias semanas. Num universo dominado pelas televisões e pelo digital, a reinvenção e a procura de novidade revelam-se cada vez mais essenciais na imprensa e em especial nas newsmagazines, com o seu ciclo de vida mais lento.



Mas, para a equipa da SÁBADO, mais essencial ainda é não perder a identidade que nos distingue. Por isso, a revista que lhe vai chegar às mãos na próxima semana não é uma revolução, é uma fórmula em que tentamos aliar mais elegância e mais riqueza gráfica a formatos que vão tornar mais completo e diferente o nosso olhar sobre o mundo.



Uma das grandes mudanças é que os conteúdos do nosso suplemento GPS passam a beneficiar da mesma qualidade de papel do resto da revista – fazendo com que os seus temas ganhem um atractivo visual extra. Estes conteúdos passam a encerrar a revista, numa longa secção de artes e lazer que continuará a incluir toda a oferta cultural e de lazer – cinema, livros, séries, música, artes plásticas, restaurantes e todos os seus protagonistas.



Além destes temas, passamos a incluir todas as semanas páginas especialmente dedicadas a viagens, com sugestões de escapadas para locais mais distantes ou mesmo aqui ao lado, roteiros culturais ou gastronómicos, numa fórmula idealizada pelos designers Nuno Martins Silva e Pedro Freire para emprestar mais impacto e elegância às páginas.



Veja o sumário da edição n.º 732, do dia 10 de Maio de 2018:



Entrevista

Margarida Belém Arouca: os passadiços do Paiva e novos projectos



Destaque

Corrupção: Ex-governo de Sócrates suspeito nas auto-estradas



Portugal

Ensaio: João Pedro George escreve sobre a toponímia colonial

Análise: O que escondem os gestos e as vozes dos políticos



Mundo

Yehuda Shaul: Ele convida soldados de Israel a denunciar abusos

Espanha: O novo terrorismo da ETA contra a memória



Dinheiro

Negócio: Tem 25 anos e produz microvegetais para os chefs



Segurança

Marquês: As ligações ao caso Sonair/TAP



Sociedade

Tendência: Abandonam as redes sociais para não voltar

Reportagem: Como se pesca bacalhau na Islândia

Saúde: A falta de dormir pode torná-lo violento

Finlândia: Será que o rendimento incondicional funciona?



Família

Fertilidade: Dadores que não temem o fim do anonimato



Social

Livro: As receitas das Rainhas de Portugal



Desporto

Sérgio Conceição: As histórias do treinador campeão pelo FC Porto



Artes

Eurovisão: Quais são as hipóteses de ganhar de novo?