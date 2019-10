Os objetos do dr. Salazar

Para falar com João Rebelo, o antiquário exigiu, ainda meio desconfiado, um "encontro formal e pessoal" e a subeditora Vanda Marques lá foi de carro, a Azeitão. Na loja, viu de tudo um pouco: vinis, quadros, bustos, roupa militar da II Guerra Mundial, fotografias autografadas dos aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Mas o objetivo era outro: os objetos relacionados com o Estado Novo. Rapidamente, a jornalista percebeu que também era isso que mais interessava ao antiquário, ainda que Oliveira Salazar fosse a cereja no topo do bolo. João mostrou que tem os livros de escola do ditador, fotografias de família e até uma carta da Irmã Lúcia dirigida ao presidente do Conselho. Mas nada disso está à venda. Já o resto fica para quem fizer a maior licitação. "Sou comerciante", justificou referindo-se ao dirigente fascista como o "dr. Salazar".A subeditora Rita Bertrand andava numa azáfama a fazer parte de um júri numa prova de vinhos quando lhe coube experimentar várias propostas de spas que fazem o tema de destaque do GPS desta semana. Resultado: no tratamento power nap, o mais original do Sana Malhoa, que promete uma sesta retemperadora, isso não aconteceu. Seguramente não por causa da competência da terapeuta, tendo a jornalista ouvido que tinha uma característica especial que a levava a não desligar: era mulher. "Se fosse homem, dormiria em 10 minutos", disseram-lhe.Automóveis de luxo que se prezem são personalizados, revelaram à jornalista Raquel Lito alguns vendedores de marcas deste segmento. Entre os opcionais destes carros – que chegam a custar 1 milhão de euros – há cada vez mais excentricidades. Exemplos? Tabliês com motivos gravados à escolha do cliente. A eletrificação destes bólides é também o novo caminho, conforme testemunhámos na apresentação do novo Porsche elétrico Taycan numa mansão da Quinta da Marinha, em Cascais.Rui Pinto foi acusado de largas dezenas de crimes relacionados com a intrusão nos sistemas informáticos da Doyen, do Sporting, da PGR e da Federação Portuguesa de Futebol. A consulta pormenorizada dos 14 volumes e cinco apensos do processo permite concluir que o pirata informático fez muito mais do que isso. O relatório da análise forense feita pela PJ a apenas um dos 12 discos externos apreendidos mostra que Rui Pinto acedeu não só aos sistemas internos de dezenas de empresas e instituições, mas que o hacker tinha configurado no seu computador 488 contas de email. É esta história incrível que o chefe de redação Nuno Tiago Pinto lhe conta esta semana.