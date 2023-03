O empresário de sorriso fácil

Numa das entrevistas que fez a Rui Nabeiro, Paulo Barriga começou por lhe perguntar o que gostaria de ser quando fosse grande. E o empresário, já com 80 anos, respondeu assim à provocação do repórter: “Gostaria de continuar a sonhar.” A vida e a obra - e os sonhos - do fundador dos cafés Delta estão em destaque nesta edição, num especial de 18 páginas.

Nos últimos 20 anos, Paulo Barriga entrevistou Rui Nabeiro três vezes. Foi, por isso, natural que tenha sido um dos cinco jornalistas a participar na escrita do artigo de capa desta semana, sobre a vida e a obra do empresário de Campo Maior, que morreu no domingo, aos 91 anos. Em 2008, Paulo Barriga, que vive em Beja, foi várias vezes à sede da Delta para fazer o curso Masters do Café. E Rui Nabeiro era um dos formadores. "Queria saber sempre a nossa opinião, e almoçava connosco na cantina da empresa, junto dos outros trabalhadores", conta. "Conhecia-os a todos pelo nome, perguntava-lhes pelos filhos e netos. Revelava um trato e um sorriso fácil e mostrava-se simpático e disponível. Tinha mesmo uma grande ligação às pessoas."