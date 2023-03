As fortunas das ex-colónias

Após meia hora de conversa com Francisco Guedes, a redatora principal Ana Taborda perguntou ao empresário se ele não tinha fotos do pai, o famoso Farrobilha Guedes, que fez fortuna em Luanda e comprou um Jaguar amarelo - quando falou com a SÁBADO, Francisco, que manteve sempre a empresa do pai, os Frigoríficos Polo Norte, estava de férias em Portugal. "Tenho as fotografias num cofre em Angola", explicou. Para chegar às histórias que pode ler nesta edição, sobre os grandes empresários que enriqueceram nas ex-colónias africanas, a repórter contactou dezenas de pessoas. Ao falar com José Marques Leandro, de 93 anos, que foi presidente da câmara de Nova Lisboa, aconteceu-lhe um episódio caricato: a cadeira em que estava sentada partiu-se e caiu. "Já não estava nas melhores condições", comentou Marques Leandro, que mais tarde, num email, reforçou: "Não aceite cadeiras instáveis!!!"