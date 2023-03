Escapadinhas de Páscoa

No Alentejo, Algarve, Douro ou no Gerês, são vários os roteiros que lhe apresentamos para o ajudar a aproveitar as férias de Páscoa – com sugestões para comer, dormir e visitar. E ainda: entrevistas com Jorge Gabriel e com a nova bastonária dos Advogados; os preços tabelados pelo Governo; e o plogging – não sabe o que é? Tem a ver com lixo.

O jornalista Pedro Miranda e a repórter fotográfica Marisa Cardoso percorreram dezenas de quilómetros na Costa Alentejana, entre Sines e Milfontes. Foram a restaurantes experimentar o melhor peixe e marisco da região e foram recebidos principescamente em hotéis com sauna e jacúzi. Mas nem tudo foram regalias: também apanharam pó e vento no Trilho dos Pescadores, na zona de Porto Covo, saltitando entre miradouros em busca do por do sol perfeito. Além dos destaques no Alentejo, nesta edição (em que lhe trazemos sugestões para melhor aproveitar as férias de Páscoa) pode contar com as reportagens de outros jornalistas da SÁBADO, que percorreram o País do Gerês e do Douro a Monchique e Lagos.