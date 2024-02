As dietas para cada idade

O que uma grávida come pode ser decisivo para o bebé e aquilo que se faz entre os 40 e os 50 anos determina a forma como se envelhece. Veja qual a dieta ideal para si. E ainda: cosmólogo fala dos mistérios do universo; uma exposição de pintura especial; a investigação aos negócios ilícitos da venda de bilhetes no FC Porto.

Para o artigo de capa desta semana, a jornalista Lucília Galha foi perceber como devemos comer em cada fase da nossa vida e porque devemos adaptar a nossa alimentação (afinal, o corpo vai sofrendo alterações e isso faz com que haja necessidades diferentes). A repórter destacou algo interessante que aprendeu: a etapa a que se deve dar mais atenção são os primeiros 1.000 dias, ou seja, a gravidez e os primeiros 2 anos de vida. Razão: são uma fase de programação, aquilo que se faz neste período pode levar, por exemplo, a criança a ser obesa no futuro. Até mesmo o que a mãe come durante a gravidez é importante, pois o bebé testa os paladares através do líquido amniótico.