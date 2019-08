A jornalista Clara Silva com “Mano Zé”, que faz a travessia da ria Formosa em Cabanas de Tavira durante o verão. No resto do ano anda no Alasca, na apanha do bacalhau

Fernando Pimenta desafiou os jornalistas da SÁBADO, antes de ir dar uma volta no rio Lima. “Fazemos uma aposta: Se um de vocês entrar no caiaque à primeira, sem virar, dou-vos 1.000 euros. Se não conseguirem, dão-me 200. Querem?” Preferimos não arriscar ir ao banho

ePaper ou encontre-o nas bancas a 21 de agosto de 2019.

Em plena greve dos combustíveis, as jornalistas Clara Silva e Marisa Cardoso passaram uma semana a percorrer o Algarve de Aljezur até Vila Real de Santo António (com um saltinho a Ayamonte). Nunca tiveram problemas para por gasolina, mas houve vários episódios caricatos, como quando estacionaram na Prainha (Alvor) e viram dois repórteres da RTP a correr desenfreados até à praia. "Vêm para o mesmo, não é?", perguntaram. As jornalistas da SÁBADO só no dia seguinte perceberam o alarido: Marcelo Rebelo de Sousa estava a banhos na praia dos Três Irmãos.Mais tarde, quando foram fazer o percurso das grutas de Benagil, falharam outra figura pública por pouco: o futebolista brasileiro Neymar também tinha andado por ali a passear.Além das histórias, neste especial de 14 páginas pode conhecer algumas das praias mais secretas, os passadiços da Ponta da Piedade, os passeios de burro em Aljezur ou as festas ao pôr do sol em Vilamoura. E ainda ler as nossas dicas sobre o camarão da bola em Faro, as moreias fritas de Vila do Bispo, o rodízio de peixe em Lagos ou a sopa do mar em Cabanas.Portugal ganha uma medalha na ginástica ou chega a uma final no futsal e Marcelo Rebelo de Sousa telefona a dar os parabéns aos protagonistas; há um grande incêndio ou uma campanha de recolha de alimentos e o Presidente da República liga ou surge de surpresa para ajudar. Marcelo é quase omnipresente, como pode ver nesta edição (páginas 48 a 53), e arranja sempre disponibilidade para aparecer a dar um abraço, como aconteceu no concerto que assinalava os 50 anos da carreira de Marco Paulo.Mas há outros casos: na ronda que fez por várias figuras do espetáculo e do jet set, ao contactar Lili Caneças, a jornalista Sónia Bento ouviu a seguinte resposta: "O professor Marcelo a mim não precisa de me ligar. Somos vizinhos e encontrámo-nos imensas vezes no centro de Cascais para comer um pastel de nata."Logo que surgiu a notícia da morte do empresário Alexandre Soares dos Santos, perto das 23 horas de sexta-feira, dia 16, a redatora principal Ana Taborda começou a juntar a informação que tinha recolhido e usado nos últimos anos, em vários artigos. O texto, que pode ler nas páginas 66 a 77, revela-lhe 84 histórias (tantas quantas os anos que tinha) do dono da cadeia Pingo Doce.Há muitas curiosidades, desde a fundação da Jerónimo Martins, em 1792, por um galego, até à entrada da família Soares dos Santos na empresa, em 1921 (por Francisco Manuel, o seu avô), e ainda o trabalho de Alexandre a vender margarina na Alemanha ou a maneira como conheceu a mulher, numa viagem de barco de África para Lisboa.