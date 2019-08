Entrar no condomínio mais exclusivo do País não é uma tarefa fácil. Poucos são aqueles que aceitam falar sobre a vida no interior da Quinta Patiño e menos ainda os que concordam em mostrar o que se passa para lá da cancela que serve de barreira aos olhos mais indiscretos. Ainda assim, ao fim de várias dezenas de tentativas, a repórter Raquel Lito conseguiu visitar o condomínio ultrafechado que fica em Alcoitão. Por duas vezes, em julho, e acompanhada por consultores imobiliários e ex-moradores, percorreu as ruas que dão acesso a algumas das moradias mais caras no mercado. Essas visitas, juntamente com 170 emails, 47 telefonemas e um dia para consultar 11 dossiês sobre o processo de loteamento do condomínio (que tem uma área equivalente a 47 campos de futebol) no Arquivo Técnico de Urbanismo Municipal de Cascais, permitiram-lhe descrever ao detalhe não só a envolvente mas também os hábitos e a organização da quinta onde vivem 150 famílias, e que inclui uma entrada separada para trabalhadores, carrinhas de transporte de empregados e limites de velocidade de 30 km por hora.Quando a jornalista Lucília Galha chegou a casa de João Lagarto à hora marcada para a entrevista - às 14h30 - foi surpreendida pela empregada do ator que lhe disse que o patrão não estava. Nada de grave. Afinal, João Lagarto estava num café das imediações onde, sozinho, numa mesa do fundo junto à janela, comia sardinhas e bebia um copo de vinho tinto com Seven Up. Há um mês que comia sardinhas todos os dias, explicou. No fim da refeição pagou um café aos repórteres e dirigiram-se a sua casa para a entrevista, finalmente, começar - mas só depois de o ator lavar os dentes, ir buscar um copo de medronho e enrolar um cigarro, o primeiro de vários que fumou durante a entrevista, acompanhada de perto pela cadela pastor-alemão Lua.Ao longo dos últimos anos muitos foram aqueles que trocaram a cidade pelo campo. No entanto, uma outra tendência tem vindo a ganhar terreno: o handmade (ou feito à mão, em português). É um selo de autenticidade, uma prova de originalidade, que tem sido replicada nas etiquetas de vários produtos, da decoração à roupa. A jornalista Maria Espírito Santo foi à procura de alguns dos projetos portugueses de cerâmica, tapeçaria, joalharia ou marroquinaria que produzem objetos com calma, atenção ao detalhe e respeito pelo meio ambiente e conta porque é que os produtos feitos como no tempo dos nossos avós está a ganhar nova importância - e também novas formas.Boa semana.