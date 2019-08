A história das duas Carolinas, que frequentam o ensino articulado de dança na Escola de Maximinos (Braga), está no destaque da SÁBADO

Levando apenas umas pequenas galochas, a jornalista Juliana Nogueira Santos contou com a ajuda dos funcionários para poder chegar às plataformas de ostras do rio Sado

Desde o final do ano letivo de 2018/19 que a subeditora Sara Capelo começou a preparar um dossiê especial sobre as escolas mais completas e com melhores ofertas nos vários graus de ensino. O primeiro desafio era encontrar as escolas públicas para onde quase todos querem ir e com propostas semelhantes às privadas: aulas bilingues, projetos Erasmus para alunos dos 2º e 3º ciclos, robótica, hipismo, xadrez ou ballet.O outro desafio era revelar o que podem as famílias esperar do próximo ano letivo. E há novidades: há escolas onde uma mesma turma vai ter quatro professores de português (dependendo se estão a ensinar gramática ou escrita) ou em que os alunos com maiores dificuldades ou os de nota 5 de turmas diferentes passam a ter aulas em conjunto para que o professor os ensine ao seu ritmo.Entrevistar Albano Jerónimo foi complicado. Inicialmente, a jornalista Catarina Moura pensou em marcar a conversa para a Herdade da Barroca de Alva, em Alcochete, onde o filme A Herdade foi rodado. No entanto, a visita do ator a Lisboa foi relâmpago e na única manhã em que podia conversar com a SÁBADO tinha um avião para o Porto – onde está a ensaiar A Morte de Danton, no Teatro S. João. Ou seja, sobrou pouco mais de 1 hora para as fotos e a entrevista, no terminal de cruzeiros de Santa Apolónia. Feitas as fotos, sentaram-se a conversar numas escadas de acesso ao estacionamento – é que ainda não eram 10 horas e os cafés nas imediações estavam fechados."Quem vai para o mar avia-se em terra", diz o ditado, que no caso da jornalista Juliana Nogueira Santos é mais "quem vai apanhar ostras tem de levar botas adequadas". No dia em que acompanhou o empresário Pedro Ferreira aos parques de ostras do rio Sado, a repórter apenas tinha umas galochas que davam pelo meio da perna, pelo que não conseguiu saltar para a água. Valeu-lhe a simpatia de um dos funcionários da Exporsado, que a puxou num pequeno bote para o meio dos viveiros, evitando um banho forçado.A jornalista Susana Lúcio ficou impressionada com a disponibilidade dos pais de jovens transgénero que entrevistou a pretexto da polémica gerada pelo despacho sobre a Lei de Identidade de Género. Em apenas dois dias, três pais aceitaram falar e serem fotografados. Nos seus testemunhos revelam como tentaram entender o mal-estar vivido pelos filhos, quando nem estes sabiam ao certo o que lhes provocava tamanho desconforto, explicando-lhes que não tinham de ter receio em assumir o que estavam a sentir.