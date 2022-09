Isabel, Annie, Renata e Joana

Na semana em que morreu Isabel II, trazemos-lhe um especial de 30 páginas sobre a Rainha de Inglaterra. Mas encontra também a história de Annie, a filha rebelde do diretor da PIDE; e entrevistas com a multipremiada cientista Renata Gomes e a psicóloga Joana Amaral Dias.

Logo que se confirmou a morte da Rainha Isabel II (a 8 de setembro), a SÁBADO começou a preparar um especial sobre a monarca com o mais longo reinado da história (70 anos). Além de ser necessário atualizar um artigo de Margarida Santos Lopes (já escrito e centrado em episódios mais conhecidos da Rainha de Inglaterra, da infância à relação com Diana), as jornalistas Susana Lúcio e Sónia Bento recolheram informações sobre os últimos anos, marcados por escândalos que lhe afetaram a saúde - polémicas envolvendo o filho André e o neto Harry, que em 2018 se casou com Meghan e se afastou da família real.