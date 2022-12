Investir num ano novo

Num ano que ainda será marcado pela inflação e pela subida dos juros, trazemos-lhe um guia para aplicar as suas poupanças. A história do primeiro português de sempre na NBA, das (poucas) mulheres-caçadoras e do Sr. Múmia.

É provável que ainda se lembre do mítico Café Café, o restaurante que Herman José teve em Alcântara, Lisboa. O que talvez não saiba é que os restaurantes que abriu nos anos 90 foram, contou o humorista à editora Sónia Bento, o seu maior erro financeiro. "São poucos os artistas que se tornam bons homens de negócios", disse à SÁBADO. Num País com 180 mil milhões de euros em depósitos bancários que rendem zero, podemos dizer que, na verdade, poucas são as pessoas, artistas ou não, que se tornam boas gestoras - pelo menos da sua vida financeira. Herman, tal como outros famosos ouvidos pela SÁBADO, aponta o imobiliário como a opção favorita de investimento. Mas serão as casas a melhor alternativa? O jornalista Bruno Faria Lopes propõe um guia para aplicar melhor as suas poupanças em 2023.