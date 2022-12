As mulheres de Jesus

Na semana do Natal, trazemos-lhe um trabalho sobre a importância das mulheres na vida de Jesus. A edição dos chefs emergentes também já é um clássico - com nove cozinheiros fotografados numa aldeia típica de Mafra. E pode saber ainda o que pensa Carla Castro, candidata à liderança da Iniciativa Liberal, em áreas-chave como Saúde e Educação.

Num dia de inundações em Lisboa, a subeditora Vanda Marques foi ter com a irmã Maria Julieta Mendes Dias ao Lar Universitário do Sagrado Coração de Maria, no centro da cidade. Apesar de estar atarefada por causa da água que entrou num dos quartos, a freira falou durante uma hora sobre Jesus e o papel das mulheres na sua vida, sublinhando a importância que tiveram no início do cristianismo. Defende que Maria Madalena nunca foi prostituta e acusa o Papa Gregório de ter criado esta imagem.